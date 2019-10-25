***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 8.453 125.908.141 125.916.594 125.916.594 583.775 10.278.005 11.417.604 21.695.609 155.316.674 155.316.674Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.367 11.404.237 -11.417.604 -13.367 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.821 -7.821 -7.821 168.827 168.827 161.006 161.006Dönem Karı (Zararı)168.827 168.827 168.827 168.827Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -7.821 -7.821 -7.821 -7.821 -7.821Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 632 125.908.141 125.908.773 125.908.773 597.142 21.682.242 168.827 21.851.069 155.477.680 155.477.680Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 -2.343 125.908.141 125.905.798 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 10.309.747 143.933.383 143.933.383Transferler38.841 -11.411.336 11.372.495 -38.841 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.164 1.164 1.164 795.649 795.649 796.813 796.813Dönem Karı (Zararı)795.649 795.649 795.649 795.649Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 -1.179 125.908.141 125.906.962 125.906.962 635.983 10.270.906 795.649 11.066.555 144.730.196 144.730.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.357.746 -1.482.369Dönem Karı (Zararı)795.649 168.827Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)795.649 168.827Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.863.886 -1.448.638Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 36.515 5.815Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler230.132 218.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 29.923 32.750Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7,8 200.209 185.511Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 -2.355.690 -1.719.608Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.381.448 -1.719.608Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25.758 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-996 -5.545Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 226.153 52.439İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.844 -165.105Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 749 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)749 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -100.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -100.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17 -10.300 -10.671Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 15.967 -4.448İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.967 -4.448Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.460 -3.840İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.460 -3.840İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 -19.800 -46.146Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-19.800 -46.146Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.083.081 -1.444.916Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -274.665 -37.453YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.338.340 1.592.666Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,12 0 -3.577Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.577Alınan Faiz2.338.340 1.596.243FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.950 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -21.192 0Ödenen Faiz13,24 -25.758 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)933.644 110.297NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)933.644 110.297DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.406.477 13.915.545DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.340.121 14.025.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 15.575.681 14.598.929Ticari Alacaklar7 575 1.324İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar575 1.324Peşin Ödenmiş Giderler17 13.420 3.094İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13.420 3.094Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 67.294 79.028Diğer Dönen Varlıklar17 110.096 90.296İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar110.096 90.296ARA TOPLAM15.767.066 14.772.671TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.767.066 14.772.671DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 14.390 13.394İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.390 13.394Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 160.260.000 160.260.000Maddi Duran Varlıklar10 6.065 11.002Mobilya ve Demirbaşlar6.065 11.002Kullanım Hakkı Varlıkları11 92.534 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 311 1.045Diğer Haklar311 1.045Peşin Ödenmiş Giderler17 0 26İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 26TOPLAM DURAN VARLIKLAR160.373.300 160.285.467TOPLAM VARLIKLAR176.140.366 175.058.138KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 37.184 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar37.184 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar37.184 0Ticari Borçlar7 24.084 11.717İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar24.084 11.717Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 19.993 0Diğer Borçlar8 231.414 29.065İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar231.414 29.065ARA TOPLAM312.675 40.782TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER312.675 40.782UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 65.002 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar65.002 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar65.002 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 71.068 62.630Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 30.961.425 31.021.343TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.097.495 31.083.973TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.410.170 31.124.755ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar144.730.196 143.933.383Ödenmiş Sermaye18 7.120.696 7.120.696Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)125.906.962 125.905.798Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)125.906.962 125.905.798Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 -1.179 -2.343Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 125.908.141 125.908.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 635.983 597.142Yasal Yedekler635.983 597.142Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.270.906 21.682.242Net Dönem Karı veya Zararı27 795.649 -11.372.495TOPLAM ÖZKAYNAKLAR144.730.196 143.933.383TOPLAM KAYNAKLAR176.140.366 175.058.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri21 -1.490.540 -1.562.319 -473.809 -533.742Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 159.041 61.346 18.443 20.333Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.260 -915 -65 -64ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.332.759 -1.501.888 -455.431 -513.473FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.332.759 -1.501.888 -455.431 -513.473Finansman Gelirleri24 2.382.444 1.725.154 769.202 693.789Finansman Giderleri24 -27.883 -2.000 -8.753 -753SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.021.802 221.266 305.018 179.563Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-226.153 -52.439 -67.522 -41.495Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -286.399 -135.994 -116.432 -101.251Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 60.246 83.555 48.910 59.756SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)795.649 168.827 237.496 138.068DÖNEM KARI (ZARARI)795.649 168.827 237.496 138.068Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları795.649 168.827 237.496 138.068Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,00110000 0,00020000 0,00030000 0,00020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.164 -7.821 1.467 1.411Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 1.492 -10.027 1.881 1.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-328 2.206 -414 -398Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 -328 2.206 -414 -398Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.164 -7.821 1.467 1.411TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)796.813 161.006 238.963 139.479Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları796.813 161.006 238.963 139.479http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794913BIST