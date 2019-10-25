***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 18:14
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 8.453 125.908.141 125.916.594 125.916.594 583.775 10.278.005 11.417.604 21.695.609 155.316.674 155.316.674
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.367 11.404.237 -11.417.604 -13.367 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.821 -7.821 -7.821 168.827 168.827 161.006 161.006
Dönem Karı (Zararı)
168.827 168.827 168.827 168.827
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -7.821 -7.821 -7.821 -7.821 -7.821
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 632 125.908.141 125.908.773 125.908.773 597.142 21.682.242 168.827 21.851.069 155.477.680 155.477.680
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 -2.343 125.908.141 125.905.798 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 10.309.747 143.933.383 143.933.383
Transferler
38.841 -11.411.336 11.372.495 -38.841 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.164 1.164 1.164 795.649 795.649 796.813 796.813
Dönem Karı (Zararı)
795.649 795.649 795.649 795.649
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 -1.179 125.908.141 125.906.962 125.906.962 635.983 10.270.906 795.649 11.066.555 144.730.196 144.730.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.357.746 -1.482.369
Dönem Karı (Zararı)
795.649 168.827
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
795.649 168.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.863.886 -1.448.638
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 36.515 5.815
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
230.132 218.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 29.923 32.750
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 200.209 185.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.355.690 -1.719.608
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.381.448 -1.719.608
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.758 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-996 -5.545
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 226.153 52.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.844 -165.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 749 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
749 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -100.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -10.300 -10.671
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.967 -4.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.967 -4.448
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.460 -3.840
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.460 -3.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -19.800 -46.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.800 -46.146
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.083.081 -1.444.916
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -274.665 -37.453
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.338.340 1.592.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,12 0 -3.577
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.577
Alınan Faiz
2.338.340 1.596.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.950 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -21.192 0
Ödenen Faiz
13,24 -25.758 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
933.644 110.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
933.644 110.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.406.477 13.915.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.340.121 14.025.842
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.575.681 14.598.929
Ticari Alacaklar
7 575 1.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
575 1.324
Peşin Ödenmiş Giderler
17 13.420 3.094
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.420 3.094
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 67.294 79.028
Diğer Dönen Varlıklar
17 110.096 90.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
110.096 90.296
ARA TOPLAM
15.767.066 14.772.671
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.767.066 14.772.671
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 14.390 13.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.390 13.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 160.260.000 160.260.000
Maddi Duran Varlıklar
10 6.065 11.002
Mobilya ve Demirbaşlar
6.065 11.002
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 92.534 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 311 1.045
Diğer Haklar
311 1.045
Peşin Ödenmiş Giderler
17 0 26
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 26
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
160.373.300 160.285.467
TOPLAM VARLIKLAR
176.140.366 175.058.138
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 37.184 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.184 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
37.184 0
Ticari Borçlar
7 24.084 11.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
24.084 11.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 19.993 0
Diğer Borçlar
8 231.414 29.065
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
231.414 29.065
ARA TOPLAM
312.675 40.782
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
312.675 40.782
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 65.002 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.002 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
65.002 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 71.068 62.630
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 30.961.425 31.021.343
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.097.495 31.083.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.410.170 31.124.755
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.730.196 143.933.383
Ödenmiş Sermaye
18 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.906.962 125.905.798
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.906.962 125.905.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 -1.179 -2.343
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 125.908.141 125.908.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 635.983 597.142
Yasal Yedekler
635.983 597.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.270.906 21.682.242
Net Dönem Karı veya Zararı
27 795.649 -11.372.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
144.730.196 143.933.383
TOPLAM KAYNAKLAR
176.140.366 175.058.138
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.490.540 -1.562.319 -473.809 -533.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 159.041 61.346 18.443 20.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.260 -915 -65 -64
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.332.759 -1.501.888 -455.431 -513.473
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.332.759 -1.501.888 -455.431 -513.473
Finansman Gelirleri
24 2.382.444 1.725.154 769.202 693.789
Finansman Giderleri
24 -27.883 -2.000 -8.753 -753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.021.802 221.266 305.018 179.563
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-226.153 -52.439 -67.522 -41.495
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -286.399 -135.994 -116.432 -101.251
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 60.246 83.555 48.910 59.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
795.649 168.827 237.496 138.068
DÖNEM KARI (ZARARI)
795.649 168.827 237.496 138.068
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
795.649 168.827 237.496 138.068
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,00110000 0,00020000 0,00030000 0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.164 -7.821 1.467 1.411
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 1.492 -10.027 1.881 1.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-328 2.206 -414 -398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -328 2.206 -414 -398
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.164 -7.821 1.467 1.411
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
796.813 161.006 238.963 139.479
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
796.813 161.006 238.963 139.479
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794913
BIST