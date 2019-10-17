***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait Kartal Arazisinin yer aldığı Bölge'nin imar planı süreci ile ilgili olarak 19.02.2019 tarihli açıklamamızda 12.07.2018 tarih ve 1182 Sayılı İBB Meclis Kararına uygun olarak tadil edilen 13.10.2017 onaylı Kartal 1/5000 Merkez Nazım İmar Planı'nın 16.10.2018 - 16.11.2018 tarihleri arasındaki askı süresinde yapılan itirazlara ilişkin İBB Şehir Planlama Müdürlüğü teklifinin (2019/134) İBB Meclisi tarafından İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesi gerçekleştiği, Dosyanın Komisyon tarafından incelenmesinin devam etmekte olduğu açıklanmıştı.İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun söz konusu incelemesine ilişkin 17.10.2019 tarih ve 69 Nolu Raporu'nun (ekte yer almaktadır) 17.10.2019 tarihli bugünkü İBB Meclis Toplantı gündemine alındığı İBB'nin https://application2.ibb.gov.tr/IBBWC/MeclisGundemi.aspx adresli sitesinden öğrenilmiştir.Gelişmeler hakkında bilgi edinildiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793797BIST