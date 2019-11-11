***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Kartal'da Şirketimizin sahibi olduğu arsanın da içinde yer aldığı bölgede 2006 yılından bu yana İmar Süreci devam etmektedir. Bilindiği gibi imar çalışmaları 1/5000 ölçekte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1/1000 ölçekte Kartal Belediyesi nezdinde yürütülmektedir. Bugüne kadar İmar Planları'na ilişkin çeşitli itirazlar, iptaller ve değişiklikler olmuştur. Şirketimiz, diğer arsa sahipleri ile birlikte süreci yakından takip etmekte, sahip olduğu bilgileri yatırımcılar ile tam ve zamanında paylaşarak, Kamu açıklamalarını da eksiksiz ve zamanında yapmaktadır.Ancak, yatırımcılarla yapılan görüşmelerde, plan süreci ile ilgili bilgilerde tereddütler olduğu görülmüştür. Bu nedenle, 1/5000 ve 1/1000 İmar Planı çalışmalarının son durumu hakkında aşağıdaki bilgilerin açıklanması gereği duyulmuştur.08.09.2015 tarihinde İBB Başkanınca onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı ile ilgili askı süreçlerinde itirazlar yapılmış, bu itirazlara bağlı olarak bazı plan notlarında değişiklikler yapılarak askı süreçleri yinelenmiştir. Son durum itibari ile İBB Meclisi'nce 17.10.2019 tarihinde kabul edilen plan notu değişikliği İBB Başkanı'nın onayına sunulmuştur. İBB Başkanı'nın onayı sonrasında askıya çıkarılacaktır.Esasen 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı onaylı olup, yukarıda bahsedilen plan notu değişikliğine ilişkin süreç devam etmektedir.Kartal Belediyesi tarafından yürütülmekte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları ise, işbu 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı'nda yapılan değişikliklere uygun olarak devam etmektedir. Hazırlanacak planlar Kartal Belediye Meclisi'nde onaylandıktan sonra İBB Şehir Planlama Müdürlüğü'ne iletilecek ve Müdürlüğün görüşü alınarak İBB Meclisi'nin onayına sunulacaktır. İBB Meclisi'nin ve İBB Başkanı'nın onayı sonrasında Kartal Belediyesince askıya çıkarılacaktır.1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına ilişkin imar süreci yasal olarak tamamlanmadan imar sürecine ve bu sürecin Şirketimize olan muhtemel sonuç ve etkilerine ilişkin yorum, tahmin, öngörü, beklenti, analiz olarak nitelendirilebilecek ifade, açıklama ve değerlendirmelerde bulunmamak Şirketimizin hassasiyetidir.Sonuç itibariyle, 14 yıl gibi uzun bir süredir devam etmekte olan imar çalışmalarının biran önce sonuçlanmasını, Şirketimiz de beklemektedir. Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonraki gelişmeleri, siz yatırımcılarla paylaşmaya devam edeceğiz.Kamuoyuna ve pay sahiplerimizin bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797997BIST