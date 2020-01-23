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***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.01.2020 11:27
GÜNCEL HABERLER



***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2019, 17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimize ait Kartal Arazisinin yer aldığı Bölge'nin imar planı süreci ile ilgili olarak 17.10.2019 tarihli açıklamamızda:
12.07.2018 tarih ve 1182 Sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ("İBB") Meclis Kararına uygun olarak tadil edilen 13.10.2017 onaylı Kartal 1/5000 Merkez Nazım İmar Planı'nın 16.10.2018 - 16.11.2018 tarihleri arasındaki askı süresinde yapılan itirazlara ilişkin İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 17.10.2019 tarih ve 69 Nolu Raporu'nun 17.10.2019 tarihli İBB Meclisi'nde görüşülerek oy birliği ile kabul edildiği açıklanmıştı. Buna göre tadil edilen Kartal 1/5000 Merkez Nazım İmar Planı değişikliği 23.01.2020 tarihi itibari ile askıya çıkarılmış olup 1 aylık askı süresi 24.02.2020 tarihinde tamamlanacaktır.
Söz konusu askı duyurusuna İBB'nin http://application2.ibb.gov.tr/IBBWC/ImarPlanlari.aspx adresli internet sitesinden ulaşılabilir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814096


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