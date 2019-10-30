***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 11.480 180.969.637 12.854.250 71.605.914 -17.249.485 294.572.649 294.572.649Transferler462.901 -17.712.386 17.249.485Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-654 -142.778.936 -16.822.405 -159.601.995 -159.601.995Dönem Karı (Zararı)-16.822.405 -16.822.405 -16.822.405Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-654 -142.778.936 -142.779.590 -142.779.590Dönem Sonu Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 10.826 38.190.701 13.317.151 53.893.528 -16.822.405 134.970.654 134.970.654Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366Transferler-29.884.347 29.884.347Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.534 40.220.302 -6.839.851 33.382.985 33.382.985Dönem Karı (Zararı)-6.839.851 -6.839.851 -6.839.851Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.534 40.220.302 40.222.836 40.222.836Dönem Sonu Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 12.307 60.895.710 13.317.151 24.009.181 -6.839.851 137.775.351 137.775.351Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.728.928 149.786.747Dönem Karı (Zararı)-6.839.851 -16.822.405Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6.839.851 -16.822.405Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.048.891 28.287.294Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 1.902 8.565Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler251.155 124.510Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler251.155 124.510Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.413.221 14.741.641Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -46.906 -70.987Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 15.460.127 14.812.628Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.632.613 12.662.578Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler750.000 750.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler4 750.000 750.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.480.112 138.321.858Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler883.512 -15.084.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)883.512 -15.084.661Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler225.329 32.536.201İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)289.877 32.867.658İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-64.548 -331.457Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.692.707 -4.720.773İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.616.820 -4.760.758İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-75.887 39.985Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)44.147 -33.787Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.059.607 125.624.878İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.217.385 125.570.240İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-157.778 54.638Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.728.928 149.786.747YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.466.118 3.759.876Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,9 0 570.506Verilen Nakit Avans ve Borçlar3.419.212 3.118.383İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar3.419.212 3.118.383Alınan Faiz46.906 70.987FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.152.429 -153.391.040Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -139.438.314Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -139.438.314İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış1.406.236 0Ödenen Faiz-13.558.665 -13.952.726YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.617 155.583Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.935 -29.624NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.552 125.959DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 109.831 135.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 158.383 261.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 158.383 109.831Finansal Yatırımlar40.607 32.077Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar40.607 32.077Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4, 21 40.607 32.077Ticari Alacaklar16.527.402 17.410.914İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 16.527.402 17.410.914Diğer Alacaklar8.907.894 9.133.223İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11, 21 68.137 358.014İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 8.839.757 8.775.209Peşin Ödenmiş Giderler187.940 188.457İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 187.940 188.457Diğer Dönen Varlıklar3.805 11.542İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 3.805 11.542ARA TOPLAM25.826.031 26.886.044Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar137.100 138.843TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.963.131 27.024.887DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar165.600.126 123.173.648Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 165.600.126 123.173.648Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 87.161.667 87.911.667Maddi Duran Varlıklar4.802 6.704Mobilya ve Demirbaşlar8 4.802 6.704Ertelenmiş Vergi Varlığı10 9.922.962 10.200.524TOPLAM DURAN VARLIKLAR262.689.557 221.292.543TOPLAM VARLIKLAR288.652.688 248.317.430KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar13.709.298 8.016.591İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 21 13.434.581 7.817.761İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 274.717 198.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar67.938 59.721Diğer Borçlar2.446.416 2.477.489İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11, 21 1.814.759 2.003.610İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 631.657 473.879Kısa Vadeli Karşılıklar122.014 199.062Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 51.460 99.400Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 70.554 99.662Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler578.718 456.379İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 578.718 456.379ARA TOPLAM16.924.384 11.209.242TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.924.384 11.209.242UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar133.899.538 132.493.302İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 133.899.538 132.493.302Uzun Vadeli Karşılıklar53.415 41.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 53.415 41.405Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 181.115İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 0 181.115TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER133.952.953 132.715.822TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER150.877.337 143.925.064ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar137.775.351 104.392.366Ödenmiş Sermaye14 46.846.881 46.846.881Geri Alınmış Paylar (-)14 -466.028 -466.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.307 9.773Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.307 9.773Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.307 9.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)60.895.710 20.675.408Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)60.895.710 20.675.408Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)60.895.710 20.675.408Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 13.317.151 13.317.151Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.009.181 53.893.528Net Dönem Karı veya Zararı-6.839.851 -29.884.347TOPLAM ÖZKAYNAKLAR137.775.351 104.392.366TOPLAM KAYNAKLAR288.652.688 248.317.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 16.201.080 13.463.796 5.473.125 5.400.354Satışların Maliyeti17 -5.002.225 -5.641.776 -1.796.963 -1.509.166TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.198.855 7.822.020 3.676.162 3.891.188BRÜT KAR (ZARAR)11.198.855 7.822.020 3.676.162 3.891.188Genel Yönetim Giderleri16 -1.554.660 -1.477.516 -467.500 -451.365Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.741.710 4.540.942 830.369 3.569.990Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.141.065 -2.140.454 -1.184.056 -1.227.928ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.244.840 8.744.992 2.854.975 5.781.885Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 60.994 162.653 25.044 82.936Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -8.153 -121.289 -5.604 -17.739FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.297.681 8.786.356 2.874.415 5.847.082Finansman Gelirleri19 10.117.886 4.911.558 4.615.658 4.446.269Finansman Giderleri19 -28.184.666 -35.401.213 -9.472.865 -24.388.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.769.099 -21.703.299 -1.982.792 -14.094.724Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.929.248 4.880.894 465.161 2.938.754Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 1.929.248 4.880.894 465.161 2.938.754SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.839.851 -16.822.405 -1.517.631 -11.155.970DÖNEM KARI (ZARARI)-6.839.851 -16.822.405 -1.517.631 -11.155.970Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-476.737 -1.172.521 -105.778 -777.571Ana Ortaklık Payları-6.363.114 -15.649.884 -1.411.853 -10.378.399Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.534 -654 1.721 810Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.534 -654 1.721 810Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar40.220.302 -142.778.936 46.058.733 -27.246.011Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)40.220.302 -142.778.936 46.058.733 -27.246.011Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)4 40.220.302 -142.778.936 46.058.733 -27.246.011DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.222.836 -142.779.590 46.060.454 -27.245.201TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.382.985 -159.601.995 44.542.823 -38.401.171Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.326.794 -11.124.259 3.104.634 -2.676.561Ana Ortaklık Payları31.056.191 -148.477.736 41.438.189 -35.724.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795450BIST