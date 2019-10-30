***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi30/10/2019Karar Sayısı2019/17Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABÜLÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 30.10.2019KARAR SAYISI : 2019/17SERMEYE PİYASASI KURULU'NUNII-14.1 SAYILI TEBLİĞİN GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIMIZDIR.A) Şirketimizin 01.01.2019 -30.09.2019 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,B) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,C) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,D) Şirketimizin 01.01.2019-30.09.2019 dönemi finansal tablo ve faaliyet raporunun 30.10.2019 tarih ve 2019/17 no'lu yönetim kurulu kararı ile onaylandığını,Beyan ederiz.Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.Reşat KARABIYIK Ahmet Murat YALNIZOĞLU Hüseyin Avni METİNKALE Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795461BIST