***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.11.2019 10:24
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799737
BIST
11:14107.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 42,52
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.842
En Düşük
107.099
11:145,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0106
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6955
11:146,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3356
En Düşük
6,3078
11:14271,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,73
|Açılış
|: 271,55
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|1,05
|7.192.288
|% 14,13
|
|OYAYO
|2,20
|17.606.356
|% 11,11
|
|UZERB
|1,57
|9.272
|% 9,79
|
|OYLUM
|4,49
|5.910.641
|% 8,19
|
|COSMO
|1,62
|8.100
|% 8,00
|
|PINSU
|2,34
|11.002.923
|% -14,60
|
|EGCYH
|0,10
|3.037
|% -9,09
|
|BRMEN
|1,00
|2.397.951
|% -5,66
|
|ISBTR
|23.505,00
|47.010
|% -4,40
|
|YONGA
|6,52
|945
|% -4,40
|
|THYAO
|14,15
|319.426.865
|% 0,21
|
|PETKM
|3,77
|288.526.015
|% 0,80
|
|GARAN
|10,29
|111.232.351
|% 0,39
|
|AKBNK
|7,83
|102.173.827
|% 0,77
|
|VAKBN
|5,05
|100.033.346
|% 1,61
|
|PETKM
|3,77
|288.526.015
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,43
|58.069.629
|% -0,69
|
|TSKB
|1,04
|38.786.725
|% 2,97
|
|HURGZ
|1,53
|56.270.138
|% 0,66
|
|KARSN
|1,42
|47.096.451
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3544
|7,3913
|% 0,15
|
|Frank
|5,7456
|5,7802
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5185
|1,5261
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|6,00
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,76
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,02
|
|B. Petrol
|60,63
|60,63
|-0,28
|
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