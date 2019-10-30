***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 0 0 0 0Satışların Maliyeti23 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri24-25 -1.535.336 -1.251.143 -446.645 -381.045Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 1.632.133 7.894.452 95.524 4.630.961Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -989.779 -1.668.357 -635.430 -1.165.717ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-892.982 4.974.952 -986.551 3.084.199Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 127.212 1.520.402 -276.817 1.222.237FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-765.770 6.495.354 -1.263.368 4.306.436Finansman Gelirleri27 356.314 517.527 58.965 185.198Finansman Giderleri27 -735.505 -3.982.982 -70.342 -2.042.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.144.961 3.029.899 -1.274.745 2.448.952Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28 29.385 37.211 71.262 -6.672Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.385 37.211 71.262 -6.672SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.115.576 3.067.110 -1.203.483 2.442.280DÖNEM KARI (ZARARI)-1.115.576 3.067.110 -1.203.483 2.442.280Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.115.576 3.067.110 -1.203.483 2.442.280Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 -0,10000000 0,27490000 -0,10790000 0,21890000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.976 7.589.540Dönem Karı (Zararı)-1.115.576 3.067.110Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.115.576 3.067.110Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler971.591 3.657.199Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 155.809 155.423Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.683Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.683Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-48.825 19.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 27.707 19.674Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -76.532 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 -60.098 -66.454Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-105.112 -202.007Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler45.014 135.553Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 405.190 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -29.385 -37.211Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-15.000 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler563.900 3.587.450İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler140.009 865.231Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 1.683İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0 1.683Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler632.263 192.980İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)632.263 192.980Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.022 -11.440İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -24.022 -11.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 4.674 -5.087Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.353 -1.333İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.353 -1.333Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 -469.553 688.428Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.976 7.589.540YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.721.267 -2.483Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-4.015.216 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -1.051 -2.483Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 295.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.332.990 -5.416.710Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri750.000 0Kredilerden Nakit Girişleri11 750.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.778.069 -4.943.009Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -2.778.069 -4.943.009Ödenen Faiz27 -304.921 -473.701YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.058.233 2.170.347NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.058.233 2.170.347DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 6.775.179 2.869.592DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 716.946 5.039.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 716.946 6.775.179Finansal Yatırımlar12 3.610.026 0Diğer Alacaklar10.179.836 9.981.719İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 10.179.836 9.981.719Diğer Dönen Varlıklar600.130 637.963İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 600.130 637.963ARA TOPLAM15.106.938 17.394.861TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.106.938 17.394.861DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 732.449İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 732.449Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 14.875.590 15.155.590Maddi Duran Varlıklar15 726.715 880.328Arazi ve Arsalar14.936 14.936Binalar46.520 47.421Tesis, Makine ve Cihazlar17.989 21.229Taşıtlar461.119 570.691Mobilya ve Demirbaşlar186.151 226.051Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 15.507 16.652Bilgisayar Yazılımları15.507 16.652Ertelenmiş Vergi Varlığı28 305.801 275.895TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.923.613 17.060.914TOPLAM VARLIKLAR31.030.551 34.455.775KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.220.993 3.013.842İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.220.993 3.013.842Banka Kredileri11 2.220.993 3.013.842Ticari Borçlar7.883 31.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 7.883 31.905Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 79.200 74.526Diğer Borçlar33.154 36.507İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 33.154 36.507Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)877.161 815.440İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 877.161 815.440ARA TOPLAM3.218.391 3.972.220TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.218.391 3.972.220UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.261.653 2.237.894İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.261.653 2.237.894Banka Kredileri11 1.261.653 2.237.894Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.117.478 1.648.752İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 1.117.478 1.648.752Uzun Vadeli Karşılıklar310.340 356.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 138.183 107.869Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 172.157 248.689TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.689.471 4.243.204TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.907.862 8.215.424ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 25.122.689 26.240.351Ödenmiş Sermaye11.157.000 11.157.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.934.762 1.934.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.845.596 2.864.561Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.845.596 2.864.561Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.944.786 2.961.665Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-99.190 -97.104Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.137.994 16.137.994Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı16.097.101 16.097.101Yasal Yedekler40.893 40.893Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-5.837.087 -7.013.357Net Dönem Karı veya Zararı-1.115.576 1.159.391TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.122.689 26.240.351TOPLAM KAYNAKLAR31.030.551 34.455.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.961.665 -88.844 40.893 -6.926.424 16.137.927 25.216.979 25.216.979Transferler0 0 0 0 16.097.101 40.826 -16.137.927 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 0 0 0 -8.387 0 0 3.067.110 3.058.723 3.058.723Dönem Sonu Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.231 16.137.994 -6.885.598 3.067.110 28.275.702 28.275.702Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351Transferler0 0 0 0 0 1.159.391 -1.159.391 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 0 0 0 -18.965 0 0 -1.115.576 -1.134.541 -1.134.541Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)22 0 0 0 0 0 16.879 0 16.879 16.879Dönem Sonu Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.961.665 -116.069 16.137.994 -5.837.087 -1.115.576 25.122.689 25.122.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.115.576 3.067.110 -1.203.483 2.442.280DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.965 -8.387 -4.797 -4.121Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 -21.099 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -2.607 -10.484 -5.996 -5.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.741 2.097 1.199 1.030Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi22 4.220 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi521 2.097 1.199 1.030Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.965 -8.387 -4.797 -4.121TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.134.541 3.058.723 -1.208.280 2.438.159Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.134.541 3.058.723 -1.208.280 2.438.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795456BIST