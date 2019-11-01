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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.11.2019 14:09
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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   02.01.2019 tarihinden itibaren C grubunda yer alan ULAS paylarında, sürekli işlem yönteminin uygulanması amacıyla, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'den piyasa yapıcılığı hizmeti alınmaktaydı.
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.10.2019 tarihli, 2019/65 sayılı duyurusu ile , Yeni Pazar Yapısı değişiklikleri nedeniyle şirketimiz payları(ULAS) 04.11.2019 tarihinden itibaren Anapazar(Grup2)'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görecektir. Sözkonusu duyuruda piyasa yapıcılık faaliyetinin isteğe bağlı olarak yapılacağı, bu durumun işlem yöntemine etkisinin olmayacağı düzenlemesi yapılmıştır.
Bu nedenle, ULAS paylarında piyasa yapıcılığı hizmeti veren Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile imzalanmış olan Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi şirketimiz üst yönetiminin kararı ile karşılıklı olarak fesh edilmiştir.
ULAS payları 04.11.2019 tarihinden itibaren piyasa yapıcısı olmadan, sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye devam edecektir.
        
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796110


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