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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.11.2019 15:53
GÜNCEL HABERLER

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %0,04 oranında ortağı olan Anadolu Girişim Holding A.Ş.(Vergi no=0680800885)(MKK  sicil no=35311361)'nin Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş:'deki 5.000(beşbin) adet nama yazılı, halka açık olmayan, yönetim kuruluna üye adayı gösterme imtiyazına sahip B grubu hisseleri için, 2019103162T0b0008150 dosya numarası ile 18.552,51 TL'lik borcu nedeniyle haciz işlemi tesis edildiği Şirketimize Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bildirilmiştir. (Anadolu Girişim Holding A.Ş. fiilen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş: yönetim kurulunda görev almamaktadır.)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796355


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Altın Gr. 278 278 0,23  
Cumhuriyet 1.836 1.863 -8,00  
Tam 1.828 1.874 -6,23  
Yarım 883 906 -3,02  
Çeyrek 443 453 -1,50  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 -0,05  
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