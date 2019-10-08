***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2019 20:02
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %19,23 oranında ortağı bulunduğu Godiva Belgium BVBA, Godiva Belgium BVBA ortaklarının şirketten olan 564.737.875,70 AVRO tutarındaki alacaklarını sermaye artışına sayacaklarını şirketimize bildirmiştir. Şirketimizin Godiva Belgium BVBA'den sermayeye dönüştürülecek bir alacağı bulunmamaktadır. Godiva Belgium genel kurulu henüz yapılmamış olmakla birlikte, sermaye artışına iştirak edilmesi durumunda Ülker Bisküvi payına düşen sermaye artışı tutarı ve alınacak muhtemel temettünün net tutarının, sermaye artışına katılmama durumunda elde edilecek muhtemel temettü tutarından daha düşük olacağı öngörüldüğünden,şirketimiz nakit pozisyonunu maksimize etmek gayesiyle, sermaye artışına iştirak edilmemesi kararı alınmıştır. Sermaye artışı sonrası ortaklık payımız %19.23'den %12.95'e düşecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791697
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En Düşük
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