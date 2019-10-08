GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.10.2019 20:02
GÜNCEL HABERLER

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %19,23 oranında ortağı bulunduğu Godiva Belgium BVBA, Godiva Belgium BVBA ortaklarının şirketten olan 564.737.875,70 AVRO  tutarındaki alacaklarını sermaye artışına sayacaklarını şirketimize bildirmiştir. Şirketimizin Godiva Belgium BVBA'den sermayeye dönüştürülecek bir alacağı bulunmamaktadır. Godiva Belgium genel kurulu henüz yapılmamış olmakla birlikte, sermaye artışına iştirak edilmesi durumunda Ülker Bisküvi payına düşen sermaye artışı tutarı ve alınacak muhtemel temettünün net tutarının, sermaye artışına katılmama durumunda elde edilecek muhtemel temettü tutarından daha düşük olacağı öngörüldüğünden,şirketimiz nakit pozisyonunu maksimize etmek gayesiyle,  sermaye artışına iştirak edilmemesi kararı alınmıştır. Sermaye artışı sonrası ortaklık payımız %19.23'den %12.95'e düşecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791697


BIST



BIST USD EURO ALTIN
18:05101.859
Değişim :  -1,10% |  -1.133,92
Açılış :  102.270  
Önceki Kapanış :  102.993  
En Yüksek
102.817 En Düşük
100.656
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru