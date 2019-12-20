***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 8.10.2019 tarihli özel durum açıklamasında kamu aydınlatma platformunda duyurmuş olduğu % 12,95 ortağı olduğu Godiva Belgium BVBA'nın kar dağıtımına ilişkin yasal süreci 20.12.2019 tarihinde tamamlanmış olup, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ‘ye 138.033.925 Amerikan Doları tutarında temettü ödenmesine karar verilmiştir. Bahse konu temettü tutarının 31.12.2019 tarihine kadar ödenmesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804648BIST