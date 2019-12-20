***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2019 18:13
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 8.10.2019 tarihli özel durum açıklamasında kamu aydınlatma platformunda duyurmuş olduğu % 12,95 ortağı olduğu Godiva Belgium BVBA'nın kar dağıtımına ilişkin yasal süreci 20.12.2019 tarihinde tamamlanmış olup, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ‘ye 138.033.925 Amerikan Doları tutarında temettü ödenmesine karar verilmiştir. Bahse konu temettü tutarının 31.12.2019 tarihine kadar ödenmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804648
BIST
18:05111.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 577,32
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
18:055,9390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0045
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
18:056,5799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0342
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
18:05281,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,00
|Açılış
|: 281,72
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|MTRYO
|7,01
|11.175.365
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.644.362
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,38
|6.624.798
|% 12,20
|
|MRGYO
|1,02
|11.918.075
|% 10,87
|
|EUKYO
|1,76
|7.927.327
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|19.077.484
|% -14,29
|
|EUYO
|1,17
|11.452.156
|% -13,97
|
|FLAP
|4,40
|66.456.624
|% -13,21
|
|BURVA
|7,00
|6.991.743
|% -11,39
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|THYAO
|13,76
|1.064.732.612
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|KOZAL
|75,60
|452.108.164
|% 1,20
|
|SISE
|5,23
|451.562.360
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,97
|201.434.990
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,68
|290.058.317
|% -4,00
|
|EKGYO
|1,43
|199.783.863
|% 0,00
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|KARSN
|1,60
|179.708.054
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7100
|7,7487
|% -0,02
|
|Frank
|6,0142
|6,0504
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5766
|1,5845
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|-2,27
|
|Altın Gr.
|282
|282
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,15
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|0,00
|
|B. Petrol
|66,08
|66,08
|-0,46
|
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