***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.11.2019 11:25
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK52018 ISIN Kodlu 11.500.000 TL Tutarındaki Finansman Bonomuzun 25.11.2019 Tarihli Kupon Ödemesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 270
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFULFK52018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 5,3628 21,51 23,3099 616.722 Evet
2 24.02.2020 21.02.2020 24.02.2020 4,4303 17,77 18,9908 509.484,5
3 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFULFK52018 ISIN Kodlu 11.500.000 TL tutarındaki Finansman Bonosunun 25.11.2019 tarihindeki 1. kupon ödemesi 616.722. TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800267
BIST