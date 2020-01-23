***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.01.2020 12:25
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814105
BIST
16:02122.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 31,42
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.203
16:025,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9339
En Düşük
5,9034
16:026,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5851
En Düşük
6,5526
16:02296,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 296,56
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|37.029.625
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.929.275
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,16
|37.191.196
|% 18,72
|
|HUBVC
|43,84
|46.305.636
|% 18,04
|
|SILVR
|3,11
|27.571.453
|% 16,92
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|531.270
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KENT
|207,90
|10.989.228
|% -6,73
|
|KLNMA
|46,10
|58.163.935
|% -6,07
|
|THYAO
|14,39
|1.568.913.117
|% -2,24
|
|GARAN
|12,15
|425.118.570
|% -0,16
|
|HALKB
|7,12
|384.788.633
|% 0,71
|
|KRSTL
|1,88
|381.810.235
|% 10,59
|
|ICBCT
|6,01
|356.599.174
|% -0,99
|
|KRSTL
|1,88
|381.810.235
|% 10,59
|
|GUSGR
|2,59
|313.341.444
|% 4,02
|
|ADESE
|2,17
|247.297.994
|% 12,44
|
|THYAO
|14,39
|1.568.913.117
|% -2,24
|
|KRDMD
|3,03
|319.404.837
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7600
|7,7990
|% 0,09
|
|Frank
|6,1009
|6,1377
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5762
|1,5841
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,90
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|-1,19
|
|Yarım
|944
|968
|-0,58
|
|Çeyrek
|474
|484
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,16
|62,16
|-1,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:18TSPOR
Yüzde 6.97 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 351, 781 adet işlem
-
16:16KARTN
Yüzde 4.45 oranında artışla 481.00 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 502 adet işlem
-
16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 64 kaybederek (% -0.04 ) 148, 351
-
16:15XU100
Endeks 122, 788 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 8, 332.00 milyon TL de
-
16:15YAYLA
Yüzde 12.63 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 385, 952 adet işlem