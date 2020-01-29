***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.01.2020 10:27
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814984
BIST
13:55120.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 645,55
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.930
13:555,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0117
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9553
En Düşük
5,9367
13:556,5491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5547
En Düşük
6,5379
13:55300,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,84
|Açılış
|: 300,62
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
300,87
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|6,54
|30.018.000
|% 14,94
|
|DESA
|5,16
|25.862.406
|% 12,66
|
|AFYON
|7,74
|307.881.788
|% 12,50
|
|KRSTL
|2,36
|295.949.918
|% 11,32
|
|BEYAZ
|3,80
|1.895.891
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,76
|15.157.953
|% -15,74
|
|BURVA
|17,00
|93.984
|% -15,00
|
|QNBFL
|122,60
|231.717
|% -14,62
|
|HUBVC
|35,00
|3.222.922
|% -12,76
|
|ESCOM
|2,50
|2.329.268
|% -11,97
|
|THYAO
|14,17
|725.274.999
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,51
|468.492.390
|% 3,44
|
|KRDMD
|2,89
|436.259.788
|% 0,00
|
|PETKM
|4,08
|331.106.031
|% -0,24
|
|ASELS
|23,44
|318.721.930
|% 0,95
|
|KRDMD
|2,89
|436.259.788
|% 0,00
|
|KRSTL
|2,36
|295.949.918
|% 11,32
|
|ISGYO
|1,87
|236.859.979
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,51
|468.492.390
|% 3,44
|
|PETKM
|4,08
|331.106.031
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7176
|7,7563
|% 0,07
|
|Frank
|6,0785
|6,1151
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5811
|1,5890
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.572
|2,38
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,89
|
|Cumhuriyet
|1.988
|2.018
|-7,00
|
|Tam
|1.981
|2.030
|-5,04
|
|Yarım
|957
|982
|-2,43
|
|Çeyrek
|480
|491
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,53
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|59,25
|59,25
|0,44
|