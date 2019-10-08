***ULUSE* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
08.10.2019 11:28
***ULUSE******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [INDES, ULUSE]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
INDEKS BILGISAYAR 49 09/10/2019
ULUSOY ELEKTRIK 6 09/10/2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791236
BIST
17:16101.886
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -1.107,30
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:165,8110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0201
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:166,3735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0267
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:16280,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,76
|Açılış
|: 280,60
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88