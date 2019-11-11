***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.640 17.832.628 57.935.786 87.047.044 204.003.939 -146.654 203.857.285Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-282.887 0 -282.887 0 -282.887Transferler40.000.000 6.818.538 40.228.506 -87.047.044Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-698.805 0 93.899.894 93.201.089 299.390 93.500.479Kar Payları-26.142.000 0 -26.142.000 0 -26.142.000Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -388.500 -706.445 24.651.166 71.739.405 93.899.894 270.780.141 152.736 270.932.877Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -181.594 -1.451.468 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575Transferler125.891.735 -125.891.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-255.604 1.379.662 0 71.935.046 73.059.104 -43.770 73.015.334Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-277.427 0 -277.427 277.427 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-423.813 -423.813 -87.973 -511.786Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -437.198 -495.619 24.651.166 197.353.703 71.935.046 374.591.719 -74.596 374.517.123Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.746.975 73.023.387Dönem Karı (Zararı)71.899.600 94.065.642Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)71.899.600 94.065.642Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.531.561 28.968.639Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.814.304 4.557.482Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.922.564 63.990Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.770.511 63.990Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 152.053 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.796.672 1.381.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.646.124 1.413.617Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 150.548 -32.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.272.853 -4.010.094Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.338.981 -4.333.859Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler66.128 323.765Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler352.727 1.682.118Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.098.582 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.098.582 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.798.242 26.150.266Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.209.589 -856.740Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.209.589 -856.740Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler428.076 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.684.240 -35.117.252Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.594.625 -24.575.827Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.732.573 -7.493.078Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-38.948.164 -24.520.264Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.832.717 4.262.037Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.401.463 15.925.427Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.906.486 -488.801Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.391.929 435.627Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.466.107 1.337.627Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları74.746.921 87.917.029Alınan Faiz11.338.942 4.333.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -593.826 -588.637Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler4 0 60.172Vergi İadeleri (Ödemeleri)-23.745.062 -18.699.036YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI21.668.431 -5.429.451Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri16 21.000.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.617.527 2.492.691Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.617.527 2.492.691Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.949.096 -7.922.142Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -7.862.734 -7.825.123Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-86.362 -97.019FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-483.056 -29.761.714Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.690.354 13.362.412Kredilerden Nakit Girişleri3.690.354 13.362.412Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.769.879 -16.658.361Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.769.879 -16.658.361Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-337.403 0Ödenen Temettüler0 -26.142.000Ödenen Faiz-66.128 -323.765YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.932.350 37.832.222NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15 82.932.350 37.832.222DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15 85.388.600 30.314.060DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15 168.320.950 68.146.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri15 168.320.950 85.388.600Ticari Alacaklar4 132.209.682 137.574.818İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar118.384 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar132.091.298 137.574.818Diğer Alacaklar1.827.362 3.942.474İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 101.032İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.827.362 3.841.442Türev Araçlar2.298.645 0Stoklar5 106.766.870 67.970.759Peşin Ödenmiş Giderler1.800.790 3.631.832Diğer Dönen Varlıklar13.569.607 1.721.922ARA TOPLAM426.793.906 300.230.405Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar21.381.437TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR426.793.906 321.611.842DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar26 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 0 0Maddi Duran Varlıklar6 54.727.700 52.040.583Kullanım Hakkı Varlıkları2.4 699.484 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar146.518 117.166Peşin Ödenmiş Giderler112.593 114.268Ertelenmiş Vergi Varlığı2.261.507 332.858Diğer Duran Varlıklar487 487TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.948.289 52.605.362TOPLAM VARLIKLAR484.742.195 374.217.204KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.617.325 2.754.625İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.617.325 2.754.625Banka Kredileri2.874.469 2.754.625Kiralama İşlemlerinden Borçlar742.856 0Ticari Borçlar4 74.028.116 35.182.906İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.039.965 1.299.421İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar69.988.151 33.883.485Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.231.183 5.137.669Diğer Borçlar0 269.704İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 269.704Türev Araçlar200.063 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.071.353 7.605.246Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.519.748 10.601.819Kısa Vadeli Karşılıklar1.914.698 1.377.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.764.150 1.377.658Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 150.548 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.915.788 6.038.013ARA TOPLAM104.498.274 68.967.640Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 98.054TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER104.498.274 69.065.694UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47.300 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47.300 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar47.300 0Ticari Borçlar1.556.253 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 1.556.253 0Uzun Vadeli Karşılıklar4.123.245 3.137.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 4.123.245 3.137.935TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.726.798 3.137.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER110.225.072 72.203.629ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar374.591.719 302.233.855Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.584.621 1.584.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-437.198 -181.594Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-437.198 -181.594Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-437.198 -181.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-495.619 -1.451.468Yabancı Para Çevrim Farkları-495.619 -1.451.468Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 24.651.166 24.651.166Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları197.353.703 71.739.395Net Dönem Karı veya Zararı71.935.046 125.891.735Kontrol Gücü Olmayan Paylar-74.596 -220.280TOPLAM ÖZKAYNAKLAR374.517.123 302.013.575TOPLAM KAYNAKLAR484.742.195 374.217.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 311.706.028 407.035.463 128.714.074 169.715.140Satışların Maliyeti11 -221.365.747 -282.155.053 -87.580.470 -112.626.944TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.340.281 124.880.410 41.133.604 57.088.196BRÜT KAR (ZARAR)90.340.281 124.880.410 41.133.604 57.088.196Genel Yönetim Giderleri12 -14.490.469 -7.685.447 -3.683.252 -2.434.299Pazarlama Giderleri12 -9.558.128 -8.692.608 -2.902.959 -2.751.416Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -3.762.837 -4.085.690 -1.143.094 -1.438.420Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler55.544.483 42.843.942 11.676.236 31.794.474Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-34.333.147 -25.595.730 -13.749.837 -15.907.070ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.740.183 121.664.877 31.330.698 66.351.465Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.218.464 878.790 679.787 155.599FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)89.958.647 122.543.667 32.010.485 66.507.064Finansman Gelirleri2.298.645 0 2.298.645 0Finansman Giderleri-2.559.450 -2.327.759 -1.248.386 -1.127.492SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)89.697.842 120.215.908 33.060.744 65.379.572Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.798.242 -26.150.266 -7.434.395 -14.038.762Dönem Vergi (Gideri) Geliri-19.662.991 -26.485.658 -7.303.327 -13.823.528Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.864.749 335.392 -131.068 -215.234SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)71.899.600 94.065.642 25.626.349 51.340.810DÖNEM KARI (ZARARI)71.899.600 94.065.642 25.626.349 51.340.810Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-35.446 165.748 1.440 81.916Ana Ortaklık Payları71.935.046 93.899.894 25.624.909 51.258.894Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-255.604 0 44.210 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-255.604 0 44.210 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.371.338 -565.163 -2.772.742 1.378.151Yabancı Para Çevrim Farkları1.371.338 -565.163 -2.772.742 1.378.151DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.115.734 -565.163 -2.728.532 1.378.151TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)73.015.334 93.500.479 22.897.817 52.718.961Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-43.770 299.390 -1.566 228.918Ana Ortaklık Payları73.059.104 93.201.089 22.899.383 52.490.043http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798251BIST