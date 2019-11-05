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***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

05.11.2019 21:44
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***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

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Kar Dağıtım Politikası

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09.03.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Daha önceki özel durum açıklamalarımızda da belirtildiği üzere, EATON INDUSTRIES XX UNLIMITED COMPANY ("Eaton Industries") 'in Şirketimiz toplam ödenmiş sermayesindeki pay oranı %93,69'a yükselmiştir.   
Hakim ortak konumuna gelen Eaton Industries'in global piyasada faaliyet gösteren ve pek çok bağlı şirketi bulunan Eaton Corporation plc grubuna bağlı olması neticesinde Şirketimizin yürürlükte olan politikalarının gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Şirketimizin, dünya çapında faaliyet gösteren bir grubun üyesi haline gelmesi nedeniyle, mevcut risk ve operasyon çeşitliliğine ilaveten, global düzeydeki risk ve operasyonların pozitif/negatif etkilerine de maruz kalması söz konusu olabilecektir.
Kar Dağıtım Politikasında söz konusu risk faktörleri ve etkilerine yer verilmesinin yatırımcılarımız açısından önem arz edeceği dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun 05.11.2019 tarihli toplantısında Kar Dağıtım Politikasının revize edilmesine ve toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796778


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