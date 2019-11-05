***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
05.11.2019 21:44
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önceki özel durum açıklamalarımızda da belirtildiği üzere, EATON INDUSTRIES XX UNLIMITED COMPANY ("Eaton Industries") 'in Şirketimiz toplam ödenmiş sermayesindeki pay oranı %93,69'a yükselmiştir.
Hakim ortak konumuna gelen Eaton Industries'in global piyasada faaliyet gösteren ve pek çok bağlı şirketi bulunan Eaton Corporation plc grubuna bağlı olması neticesinde Şirketimizin yürürlükte olan politikalarının gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Şirketimizin, dünya çapında faaliyet gösteren bir grubun üyesi haline gelmesi nedeniyle, mevcut risk ve operasyon çeşitliliğine ilaveten, global düzeydeki risk ve operasyonların pozitif/negatif etkilerine de maruz kalması söz konusu olabilecektir.
Kar Dağıtım Politikasında söz konusu risk faktörleri ve etkilerine yer verilmesinin yatırımcılarımız açısından önem arz edeceği dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun 05.11.2019 tarihli toplantısında Kar Dağıtım Politikasının revize edilmesine ve toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796778
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0185
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7634
En Düşük
5,7179
18:056,3755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0130
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05274,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -4,02
|Açılış
|: 274,33
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
273,87
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.230.557
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.429.172
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.835.807
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|309.218.854
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.204.499
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|130.034.938
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3950
|7,4321
|% 0,35
|
|Frank
|5,7723
|5,8071
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5303
|1,5380
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.481
|-27,72
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-3,88
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|-0,06
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|0,63
|
Seans Raporu
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