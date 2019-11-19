***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2019 22:27
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi bulunduğu Endüstriyel Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) ile Türkiye Metal Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamul Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri anlaşma ile sonuçlanmış olup Toplu İş Sözleşmesi Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ticaret A.Ş. işyerlerinde sendika üyesi çalışanlara uygulanmak üzere 18.11.2019 tarihinde imzalanmıştır. Toplu iş sözleşmesi 01.01.2020 – 28.02.2022 tarihleri arasında, 2 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799712
BIST
18:05107.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 682,50
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.770
En Düşük
106.634
18:055,6999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0396
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
18:056,3174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0408
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
18:05269,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -1,62
|Açılış
|: 269,99
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,52
|294.506.295
|% 19,69
|
|MARKA
|0,92
|9.977.893
|% 15,00
|
|OYLUM
|4,15
|18.636.147
|% 14,96
|
|MTRYO
|1,81
|13.566.268
|% 14,56
|
|DIRIT
|1,07
|8.197.878
|% 11,46
|
|KLNMA
|45,20
|5.194.384
|% -11,29
|
|DGGYO
|3,75
|19.862.042
|% -5,78
|
|METRO
|1,46
|85.502.726
|% -4,58
|
|BRMEN
|1,06
|33.447.896
|% -4,50
|
|HALKS
|1,49
|44.178
|% -4,49
|
|THYAO
|14,12
|2.292.073.933
|% -0,70
|
|ASELS
|19,42
|555.004.923
|% 0,73
|
|TUPRS
|127,50
|465.817.055
|% 2,99
|
|GARAN
|10,25
|382.992.416
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,44
|353.187.873
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,44
|353.187.873
|% 5,88
|
|HURGZ
|1,52
|294.506.295
|% 19,69
|
|THYAO
|14,12
|2.292.073.933
|% -0,70
|
|KRDMD
|2,38
|329.828.931
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,30
|103.492.603
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3375
|7,3743
|% -0,99
|
|Frank
|5,7287
|5,7632
|% -0,94
|
|Riyal
|1,5148
|1,5224
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|1,94
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,81
|60,81
|-1,63
|
Seans Raporu
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