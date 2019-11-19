***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi bulunduğu Endüstriyel Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) ile Türkiye Metal Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamul Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri anlaşma ile sonuçlanmış olup Toplu İş Sözleşmesi Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ticaret A.Ş. işyerlerinde sendika üyesi çalışanlara uygulanmak üzere 18.11.2019 tarihinde imzalanmıştır. Toplu iş sözleşmesi 01.01.2020 – 28.02.2022 tarihleri arasında, 2 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799712BIST