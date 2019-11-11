***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 2.294.905.376 2.264.874.651 784.108.461 965.711.512Satışların Maliyeti22 -2.180.673.704 -2.190.443.981 -754.186.543 -929.340.404TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)114.231.672 74.430.670 29.921.918 36.371.108BRÜT KAR (ZARAR)114.231.672 74.430.670 29.921.918 36.371.108Genel Yönetim Giderleri23 -9.511.621 -7.241.093 -3.264.711 -2.497.151Pazarlama Giderleri23 -31.101.073 -25.072.755 -10.560.863 -9.111.194Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -85.841 -92.591 -31.274 -28.607Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 116.119.872 289.455.316 25.377.609 183.173.675Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -76.743.486 -93.516.746 -26.957.089 -56.402.867ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)112.909.523 237.962.801 14.485.590 151.504.964Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 523.426 750.710 258.217 129.483TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri24 31.676 -49.940Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar25 456.195 664.260 180.971 288.457FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)113.920.820 239.377.771 14.874.838 151.922.904Finansman Gelirleri26 111.443.655 170.961.568 49.904.611 120.331.075Finansman Giderleri26 -197.046.776 -374.474.414 -61.720.431 -250.883.653SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.317.699 35.864.925 3.059.018 21.370.326Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27 -5.620.917 -5.641.225 3.454.927 -3.573.519Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.388.380 -3.562.976 -181.049 -1.976.194Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.232.537 -2.078.249 3.635.976 -1.597.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.696.782 30.223.700 6.513.945 17.796.807DÖNEM KARI (ZARARI)22.696.782 30.223.700 6.513.945 17.796.807Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.696.782 30.223.700 6.513.945 17.796.807Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,27510000 0,36640000 0,07900000 0,21600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-132.405.704 15.871.976Dönem Karı (Zararı)21 22.696.782 30.223.700Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.840.915 3.425.726Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 4.272.892 2.552.841Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler107.670 187.482Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.772.184 -1.392.846Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.232.537 2.078.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-161.943.401 -17.777.450Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -25.890.511 -355.248.651Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.494.852 341.753Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -92.348.630 107.029.469Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 52.839.509 242.889.149Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 460.704 46.850İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-93.509.621 -12.836.020Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-132.405.704 15.871.976YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.554.305 -47.397.223Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5/13 70.438Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5/13 -161.011Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15/16 91.850 31.128Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15/16 -20.389.214 -36.185.691Türev Araçlardan Nakit Girişleri9 -20.095.930 -11.313.098FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.669.475 77.523.285Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri351.854.490 409.250.759Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-250.089.586 -317.190.482Ödenen Faiz26 -37.295.118 -24.514.666Alınan Faiz26 10.199.689 9.977.674YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-98.290.534 45.998.038Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi21 981.772 2.996.750NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-97.308.762 48.994.788DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 233.269.456 140.562.922DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 135.960.694 189.557.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 135.960.694 233.269.456Finansal Yatırımlar5 1.034.474 820.159Ticari Alacaklar7 447.632.297 421.755.175İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.518.585 216.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar445.113.712 421.539.172Diğer Alacaklar8 4.674.397 1.180.276İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar605.111İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.069.286 1.180.276Türev Araçlar9 1.573.646 4.580.190Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar1.573.646 4.580.190Stoklar10 241.225.508 148.876.878Peşin Ödenmiş Giderler11 144.629.856 37.766.646Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 810.029Diğer Dönen Varlıklar20 11.802.959 9.264.619ARA TOPLAM989.343.860 857.513.399TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR989.343.860 857.513.399DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 67.500Ticari Alacaklar7 8.836.255 8.822.866Diğer Alacaklar8 236.149 235.418Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 4.629.328 4.615.132Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 9.800.000 9.800.000Maddi Duran Varlıklar15 154.797.395 138.747.769Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 389.735 414.889Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar389.735 414.889Peşin Ödenmiş Giderler11 3.042.014 3.042.014Ertelenmiş Vergi Varlığı27 7.853.687 12.601.047TOPLAM DURAN VARLIKLAR189.584.563 178.346.635TOPLAM VARLIKLAR1.178.928.423 1.035.860.034KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 183.906.247 98.238.325Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 70.779.326 68.339.260Ticari Borçlar7 430.096.247 379.799.207İlişkili Taraflara Ticari Borçlar217.125 7.276.056İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar429.879.122 372.523.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.465.569 977.037Diğer Borçlar8 492.821 32.117İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar492.821 32.117Türev Araçlar9 11.108.416 34.210.890Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 26.167.223 6.543.756Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 1.388.380 5.918.271Kısa Vadeli Karşılıklar18-19 122.223 210.574Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 101.316 8.740Sigortacılık Teknik Karşılıkları18 20.907 201.834Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.919.300 1.507.535ARA TOPLAM728.445.752 595.776.972TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER728.445.752 595.776.972UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 155.746.368 170.957.065Ticari Borçlar7 19.025.357 16.482.888Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 291.915Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.486.346 1.283.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.486.346 1.283.161Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 7.058.724 7.579.188TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER183.316.795 196.594.217TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER911.762.547 792.371.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar267.165.876 243.488.845Ödenmiş Sermaye21 84.500.000 84.500.000Geri Alınmış Paylar (-)21 -3.445.108 -3.445.108Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 38.607.992 38.607.992Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 26.757.420 26.779.271Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.757.420 26.779.271Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27.280.537 27.296.800Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-523.117 -517.529Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 2.459.079 1.477.307Yabancı Para Çevrim Farkları2.459.079 1.477.307Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 11.171.315 9.138.328Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 84.418.396 66.524.884Net Dönem Karı veya Zararı21 22.696.782 19.906.171TOPLAM ÖZKAYNAKLAR267.165.876 243.488.845TOPLAM KAYNAKLAR1.178.928.423 1.035.860.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 562.159 -489.899 7.444.207 51.899.755 16.595.085 195.674.191Transferler-12.136 1.694.121 14.913.100 -16.595.085 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.485.065 26.625 2.996.750 30.223.700 60.732.140Dönem Sonu Bakiyeler84.500.000 -3.445.108 38.607.992 28.035.088 -463.274 2.996.750 9.138.328 66.812.855 30.223.700 256.406.331 0 256.406.331Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -517.529 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 243.488.845Transferler-20.328 2.032.987 17.893.512 -19.906.171 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.065 -5.588 981.772 22.696.782 23.677.031Dönem Sonu Bakiyeler84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.280.537 -523.117 2.459.079 11.171.315 84.418.396 22.696.782 267.165.876 0 267.165.876Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)22.696.782 30.223.700 6.513.945 17.796.807DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 -1.523 27.511.690 89.379 27.517.416Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30.854.039 30.854.039Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.164 33.282 109.377 43.390Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.641 -3.375.631 -19.998 -3.380.013Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.641 -3.375.631 -19.998 -3.380.013Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar981.772 2.996.750 -404.969 2.451.363Yabancı Para Çevrim Farkları981.772 2.996.750 -404.969 2.451.363DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)980.249 30.508.440 -315.590 29.968.779TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.677.031 60.732.140 6.198.355 47.765.586Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.677.031 60.732.140 6.198.355 47.765.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798344BIST