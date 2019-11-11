***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteGaziler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019/3.Dönem Kurumlar Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi11/11/2019AçıklamalarŞirketimizin 2019/3. dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ve ekinde Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş olan Gelir Tablosu 11/11/2019 tarihinde Gaziler Vergi Dairesine verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798272BIST