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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.12.2019 10:31
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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde yapılmakta olan 1800 ton/gün buğday işleme kapasiteli un fabrikamızın 600 ton/gün kapasiteli ilk bölümü tamamlanmış ve üretime başlanmıştır.Mevcut durumda şirketimizin 900 ton/gün olan kapasitesi 1500 ton/güne yükselmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802499


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DURDO 13,44 5.833.928 % 14,38  
CEMAS 1,57 125.252.321 % 12,14  
GLRYH 2,46 25.399.451 % 11,82  
AFYON 6,38 138.370.544 % 10,96  
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Frank 5,8337 5,8689 % 0,20  
Riyal 1,5421 1,5498 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 273 273 0,99  
Cumhuriyet 1.809 1.836 7,00  
Tam 1.801 1.846 7,38  
Yarım 870 893 3,57  
Çeyrek 437 446 1,78  
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