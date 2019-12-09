***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSamsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde yapılmakta olan 1800 ton/gün buğday işleme kapasiteli un fabrikamızın 600 ton/gün kapasiteli ilk bölümü tamamlanmış ve üretime başlanmıştır.Mevcut durumda şirketimizin 900 ton/gün olan kapasitesi 1500 ton/güne yükselmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802499BIST