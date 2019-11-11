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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11.11.2019 21:32
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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/11/2019
Karar Sayısı
2019/026
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                     ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
 
Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
 
 
          Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
 
Karar Tarihi   : 11.11.2019
Karar No        : 2019/026
 
 
              Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin  
              Esaslar Tebliği"  II. Bölüm 9. Maddesi Gereğince
 
 
 
a)     Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan, 30.09.2019 tarihinde sona eren 9 aylık faaliyet dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen  formatlara uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait konsolide finansal tablolarımız ve  faaliyet raporu ektedir.
b)    Şirketimiz yönetimi tarafından 30.09.2019 tarihi itibariyle bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan TMS/TFRS esaslı dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Konsolide Öz Kaynak Değişim Tablolarının ve Faaliyet Raporu'nun bunlara ait açıklamaları içeren raporun SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızdan incelendiğini,
c)     Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
d)    Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 
 
                  Yönetim Kurulu Başkanı             Yönetim Kurulu Bşk.Yard.               Yönetim Kurulu Üyesi
 
                    Eren Günhan ULUSOY                        Kamil ADEM                          Salih Zeki MURZİOĞLU
 
 
 
 
                                        Bağımsız Üye                                               Bağımsız Üye
                              
                                       Özdemir EROL                                             Kemal KİTAPLI
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798346


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