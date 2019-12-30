***UMPAS* *ICBCT* *METRO* *NUHCM* *ALBRK* *KSTUR* *JANTS* *YBTAS* *SNGYO* *IZMDC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***UMPAS******ICBCT******METRO******NUHCM******ALBRK******KSTUR******JANTS******YBTAS******SNGYO******IZMDC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALBRK, ICBCT, IZMDC, JANTS, KSTUR, METRO, NUHCM, SNGYO, UMPAS, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E AHMET HAMDI TOPBAS 1.691.998,332ALBRK 2 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E FATMA BUSRA TOPBAS 4.229.973,280ALBRK 3 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E LEYLA SEBNEM YASEMIN TOPBAS 2.537.964,930ALBRK 4 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E MUHAMMED HULUSI TOPBAS 8.459.926,525ICBCT 5 ICBC TURKEY BANK A.S. E AXENIA KARLIDAG 10.000,000IZMDC 6 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E EMIN TUNÇ 1.712,500JANTS 7 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E NURDAN YAMAN 79,000KSTUR 8 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E CANAN ASLANAPA 5.646,300METRO 9 METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S. E AXENIA KARLIDAG 217.612,000METRO 10 METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S. E AXENIA KARLIDAG 282.388,000NUHCM 11 NUH ÇIMENTO SANAYI A.S. E KADRIYE SERT 90.792,000SNGYO 12 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AXENIA KARLIDAG 72.269,000SNGYO 13 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AXENIA KARLIDAG 127.731,000UMPAS 14 UMPAS HOLDING A.S E HIKMET TAS 5.460,000UMPAS 15 UMPAS HOLDING A.S E MUSTAFA DOGA 5.110,000UMPAS 16 UMPAS HOLDING A.S E SABRI TOPUZ 1.925,000YBTAS 17 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 0,680YBTAS 18 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 1,050(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805859BIST