***UMPAS* *IDGYO* *LINK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
09.10.2019 17:19
***UMPAS******IDGYO******LINK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler IDGYO, LINK, UMPAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
IDGYO 1 IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E EMRAH BILGIÇ 4.000,000
LINK 2 LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI VE TICARET A.S. E EMRAH BILGIÇ 5.000,000
UMPAS 3 UMPAS HOLDING A.S E ALI KARABULUT 13.230,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791874
BIST
18:0599.649
En Yüksek
|Değişim
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|| -2.210,54
|Açılış
|: 102.147
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|Önceki Kapanış
|: 101.859
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102.603
En Düşük
99.623
18:055,8710
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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5,8766
En Düşük
5,8186
18:056,4454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
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|Açılış
|: 6,4300
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|Önceki Kapanış
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6,4546
En Düşük
6,3744
18:05284,16
En Yüksek
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|Açılış
|: 284,16
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|Önceki Kapanış
|: 282,26
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284,95
En Düşük
281,62