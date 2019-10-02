***UMPAS* *ORMA* *LUKSK* *INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
02.10.2019 17:29
***UMPAS******ORMA******LUKSK******INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler INFO, LUKSK, ORMA, UMPAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
INFO 1 INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. E RONAYI UMUT KIZILAY 105.151,000
LUKSK 2 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E HALIT TEKIN 87,480
ORMA 3 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E VESILE IRLAYICI 4.138,000
UMPAS 4 UMPAS HOLDING A.S E KADIR ÖZDEMIR 17.045,000
UMPAS 5 UMPAS HOLDING A.S E MURAT TURGUT 16.975,000
UMPAS 6 UMPAS HOLDING A.S E MUSTAFA KANDEMIR 18.690,000
UMPAS 7 UMPAS HOLDING A.S E NURETTIN TUTAL 3.570,000
UMPAS 8 UMPAS HOLDING A.S E NIYAZI SEYFI 13.230,000
UMPAS 9 UMPAS HOLDING A.S E YILDIRAY SAYMALI 11.935,000
UMPAS 10 UMPAS HOLDING A.S E SÜKRÜ TURGUT 1.540,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789667
BIST