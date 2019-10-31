***UMPAS* *PRZMA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
31.10.2019 16:54
***UMPAS******PRZMA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler PRZMA, UMPAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
PRZMA 1 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E BURHAN COSTUR 13.610,000
PRZMA 2 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E BURHAN COSTUR 500.000,000
PRZMA 3 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E KADIR CASTUR 345.375,000
UMPAS 4 UMPAS HOLDING A.S E MEHMET EMIN ARAS 15.610,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795860
BIST
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -223,51
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.172
18:055,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0246
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
18:056,3851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0264
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
18:05278,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 3,90
|Açılış
|: 278,06
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
278,43
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|47,34
|13.463.961
|% 19,97
|
|MEPET
|1,83
|66.210.573
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,65
|37.460.617
|% 19,57
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|KRSAN
|6,46
|47.727
|% -10,28
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% -7,05
|
|TLMAN
|7,56
|11.204.205
|% -6,67
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3819
|7,4190
|% 0,71
|
|Frank
|5,7719
|5,8067
|% 0,60
|
|Riyal
|1,5213
|1,5289
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|15,93
|
|Altın Gr.
|278
|278
|3,92
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|-0,72
|
Seans Raporu
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