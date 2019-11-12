***UMPAS* *TRCAS* *JANTS* *YBTAS* *DMSAS* *MAKTK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
12.11.2019 17:05
***UMPAS******TRCAS******JANTS******YBTAS******DMSAS******MAKTK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DMSAS, JANTS, MAKTK, TRCAS, UMPAS, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
DMSAS 1 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E GÜRBÜZ BILGIOGLU 8.000,000
JANTS 2 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E ÖMER CAHIT INANÇ 1.213,000
MAKTK 3 MAKINA TAKIM ENDÜSTRISI A.S. E NURAN TÜRKMEN 583,285
TRCAS 4 TURCAS PETROL A.S. E EROL TURAN 106,098
UMPAS 5 UMPAS HOLDING A.S E MUHSIN KÖSE 9.528,000
YBTAS 6 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HÜSEYIN GÜNERI 1,120
YBTAS 7 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HÜSEYIN GÜNERI 1,866
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798493
BIST