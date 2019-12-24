***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.12.2019 11:32
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz şirket merkezinde 24.12.2019 tarihinde toplanarak
TTK. ‘nun 378. maddesi uyarınca Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeliklerinin aşağıda belirtilen şekilde yeniden belirlenmesine katılanların oy çokluğu ile karar vermiştir.
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi :
Başkan : Osman YILMAZ
Üye : Volkan BAŞAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804935
BIST
17:01113.283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.108,21
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
17:015,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
17:016,6003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
17:01285,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,87
|Açılış
|: 285,08
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,21
|87.257.014
|% 16,12
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.856.351
|% 14,91
|
|MNDRS
|1,41
|107.917.070
|% 13,71
|
|ITTFH
|4,05
|91.871.213
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,03
|846.761.946
|% 1,81
|
|HALKB
|5,96
|487.505.029
|% 4,56
|
|PETKM
|3,75
|407.365.240
|% 0,81
|
|IPEKE
|8,00
|396.276.321
|% 1,78
|
|KOZAA
|10,22
|362.211.551
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,12
|255.959.993
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,47
|257.083.177
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.222.540
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,22
|272.226.888
|% 4,72
|
|PETKM
|3,75
|407.365.240
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6789
|7,7174
|% 0,02
|
|Frank
|6,0345
|6,0709
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5806
|1,5885
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|4,72
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|
Seans Raporu
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17:13XU050
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