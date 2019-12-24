***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz şirket merkezinde 24.12.2019 tarihinde toplanarakTTK. ‘nun 378. maddesi uyarınca Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeliklerinin aşağıda belirtilen şekilde yeniden belirlenmesine katılanların oy çokluğu ile karar vermiştir.Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi :Başkan : Osman YILMAZÜye : Volkan BAŞARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804935BIST