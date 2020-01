***UMPAS******USAK******IHEVA******QNBFL******KLMSN******VERUS******PAPIL******DOKTA******KENT******TRNSK******DENGE******ALGYO******CEOEM******ITTFH******KLGYO******HLGYO******SERVE******MAALT******IZMDC******GUSGR******IHYAY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALGYO, CEOEM, DENGE, DOKTA, GUSGR, HLGYO, IHEVA, IHYAY, ITTFH, IZMDC, KENT, KLGYO, KLMSN, MAALT, PAPIL, QNBFL, SERVE, TRNSK, UMPAS, USAK, VERUSSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **ALGYO 1 ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E GÖKMEN ISMAIL ILHAN 2.500,000CEOEM 2 CEO EVENT MEDYA A.S. E CIHAN SÜTSURUP 142.612,000DENGE 3 DENGE YATIRIM HOLDING A.S. E CIHAN SÜTSURUP 0,090DOKTA 4 DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. E MEHMET BAS 16.500,000GUSGR 5 GÜNES SIGORTA A.S. E CIHAN SÜTSURUP 100.000,000HLGYO 6 HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E EREN ÇARIKÇI BAS 0,216IHEVA 7 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E GÖKMEN ISMAIL ILHAN 1.000.000,000IHYAY 8 IHLAS YAYIN HOLDING A.S. E CIHAN SÜTSURUP 1.229.832,000IHYAY 9 IHLAS YAYIN HOLDING A.S. E SIMGE SÜTSURUP 300.000,000ITTFH 10 ITTIFAK HOLDING A.S. E MELIS SÜTSURUP 500.000,000IZMDC 11 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E MEHMET BAS 725.577,000IZMDC 12 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E MELIS SÜTSURUP 27.324,000IZMDC 13 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E SIMGE SÜTSURUP 75.000,000KENT 14 KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. E EREN ÇARIKÇI BAS 4.546,000KLGYO 15 KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E EREN ÇARIKÇI BAS 35.000,000KLMSN 16 KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. E CIHAN SÜTSURUP 10.000,000KLMSN 17 KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. E CIHAN SÜTSURUP 30.117,000MAALT 18 MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. E EREN ÇARIKÇI BAS 12.000,000PAPIL 19 PAPILON SAVUNMA-GÜVENLIK SISTEMLERI BILISIM MÜHENDISLIK HIZMETLERI ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. A.S. E CIHAN SÜTSURUP 10.000,000QNBFL 20 QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. E EREN ÇARIKÇI BAS 2.000,000QNBFL 21 QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. E MEHMET BAS 12.494,000SERVE 22 SERVE FILM PRODÜKSIYON EGLENCE A.S. E SIMGE SÜTSURUP 387.389,000TRNSK 23 TRANSTÜRK HOLDING A.S. E CIHAN SÜTSURUP 0,250UMPAS 24 UMPAS HOLDING A.S E SERIF PEKTAS 137.165,000USAK 25 USAK SERAMIK SANAYII A.S. E CIHAN SÜTSURUP 111.000,000VERUS 26 VERUSA HOLDING A.S. E CIHAN SÜTSURUP 25.500,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809452BIST