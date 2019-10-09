***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.10.2019 16:11
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Eylül'19 Aracı Kuruma Ödenen Komisyonve Varlık Alım Satım Bilgileri
Not: Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'ye ödenen komisyonun büyük kısmı fon adına yapılan Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri sebebiyle Takasbank'a ödenen kurtaj ve komisyon tutarından oluşmaktadır.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 860,19 % 0,000023 % 0,00038 % 1.645,17
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28.846,37 % 0,0004 % 0,01279 % 3.197,75
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.251,82 % 0,000476 % 0,00144 % 302,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791844
BIST