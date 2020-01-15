***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 17:55
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aralık'19 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 14.236,56 % 0,0000096 % 0,0007678 % 8.029,57562
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 53.009,64 % 0,00030907 % 0,0028588 % 924,980134
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 16.959,24 % 0,00049772 % 0,0009146 % 183,761848
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 24,3 % 0,00064286 % 0,0000013 % 0,203858
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 370,02 % 0,0006 % 0,00002 % 3,3259
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812943
BIST