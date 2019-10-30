***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -19.992 121.610 -401.175 4.700.443 0 4.700.443Transferler0 0 -401.175 401.175 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 -255.788 -255.788 0 -255.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 18.864 0 0 18.864 0 18.864Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 -1.128 -279.565 -255.788 4.463.519 0 4.463.519Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 0 4.727.604Transferler0 0 13.375 -13.375 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 718.064 718.064 0 718.064Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 18.198 0 0 18.198 0 18.198Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 11.992 -266.190 718.064 5.463.866 0 5.463.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-612.645 -973.846Dönem Karı (Zararı)718.064 -255.788Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-810.227 -670.679Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 11.003 5.597Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.809 -14.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.809 -14.013Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-677.557 -602.606Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-273.225 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-273.225 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 118.743 -59.657İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-520.482 -5.881Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -170.943 450İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21 251.852 450İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -422.795 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -19.395 391.600İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)21 0 442.638İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -19.395 -51.038Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -9.925 -4.949Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 3.993 23.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21 10.881 -9.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -6.888 33.681Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.892 -77.815İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-284.320 -339.117Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4 -10.603 -6.278Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -273.717 -332.839Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-612.645 -932.348Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 0 -41.498YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.502 -28.753Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.502 -28.753Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -6.580 -8.613Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -922 -20.140FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI644.540 408.981Ödenen Temettüler0 0Alınan Faiz714.822 408.981Vergi İadeleri (Ödemeleri)-70.282 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.393 -593.618NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.393 -593.618DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.533.176 3.197.566DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.557.569 2.603.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.653.555 2.655.824Finansal Yatırımlar5 1.825.704 1.552.479Ticari Alacaklar6 2.145.081 1.974.138İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 1.675.036 1.926.888İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 470.045 47.250Diğer Alacaklar7 28.292 8.897İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 19.395 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 8.897 8.897Peşin Ödenmiş Giderler8 25.079 15.154Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 263.838 193.556ARA TOPLAM6.941.549 6.400.048TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.941.549 6.400.048DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 13.684 12.325Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 13.777 18.637Ertelenmiş Vergi Varlığı20 0 30.325TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.461 61.287TOPLAM VARLIKLAR6.969.010 6.461.335KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 38.924 34.931İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 35.004 24.123İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.920 10.808Diğer Borçlar7 145.742 185.634Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 38.728 0Kısa Vadeli Karşılıklar12 49.611 47.685Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 49.611 47.685Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.131.904 1.405.621ARA TOPLAM1.404.909 1.673.871TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.404.909 1.673.871UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar45.995 59.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 45.995 59.860Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 54.240 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.235 59.860TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.505.144 1.733.731ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.463.866 4.727.604Ödenmiş Sermaye14 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.992 -6.206Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 11.992 -6.206Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -266.190 -279.565Net Dönem Karı veya Zararı718.064 13.375TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.463.866 4.727.604TOPLAM KAYNAKLAR6.969.010 6.461.335Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.488.162 764.362 822.071 326.169TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.488.162 764.362 822.071 326.169BRÜT KAR (ZARAR)2.488.162 764.362 822.071 326.169Genel Yönetim Giderleri16 -2.128.858 -1.528.430 -639.657 -479.316Pazarlama Giderleri17 -197.604 -91.576 -50.097 -42.406ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)161.700 -855.644 132.317 -195.553FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)161.700 -855.644 132.317 -195.553Finansman Gelirleri18 714.822 602.646 228.568 271.877Finansman Giderleri19 -39.715 -2.275 -11.486 -2.246SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)836.807 -255.273 349.399 74.078Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -118.743 -515 57.807 1.211Dönem Vergi (Gideri) Geliri-38.728 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -80.015 -515 57.807 1.211SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)718.064 -255.788 407.206 75.289DÖNEM KARI (ZARARI)718.064 -255.788 407.206 75.289Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları718.064 -255.788 407.206 75.289Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.198 18.864 -2.669 -2.881Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 22.748 23.580 -3.336 -3.601Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.550 -4.716 667 720Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -4.550 -4.716 667 720Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.198 18.864 -2.669 -2.881TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)736.262 -236.924 404.537 72.408Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları736.262 -236.924 404.537 72.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795336BIST