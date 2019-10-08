***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaEylül'19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.479,97 % 0,02033425Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.466,63 % 0,08582003Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.175,98 % 0,14083263Fon Yönetim Ücreti164.972,3 % 1,35267293Hisse Senedi Komisyonu16.818,6 % 0,13790233Tahvil Bono Komisyonu432,33 % 0,00354484Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.717,81 % 0,05508197Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00686125Türev Araçlar Komisyonu9.516,26 % 0,07802757Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.567,43 % 0,05384895TOPLAM GİDERLER235.984,11 % 1,93492676DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.196.022,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791226BIST