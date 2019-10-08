***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 11:26
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Eylül'19 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.479,97 % 0,02033425
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.466,63 % 0,08582003
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.175,98 % 0,14083263
Fon Yönetim Ücreti
164.972,3 % 1,35267293
Hisse Senedi Komisyonu
16.818,6 % 0,13790233
Tahvil Bono Komisyonu
432,33 % 0,00354484
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.717,81 % 0,05508197
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00686125
Türev Araçlar Komisyonu
9.516,26 % 0,07802757
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.567,43 % 0,05384895
TOPLAM GİDERLER
235.984,11 % 1,93492676
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.196.022,85 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791226
BIST
17:16101.886
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -1.107,30
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:165,8110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0201
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:166,3735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0267
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:16280,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,57
|Açılış
|: 280,60
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88