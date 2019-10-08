***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaEylül'19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri847,9 % 0,01438498Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.466,63 % 0,17757074Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.609,82 % 0,1630346Fon Yönetim Ücreti56.261,63 % 0,954502Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu319,64 % 0,00542283Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.318,87 % 0,05630601Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,01419666Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.429,12 % 0,1090727TOPLAM GİDERLER88.090,41 % 1,49449051DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.894.343,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791227BIST