***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 11:26
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Eylül'19 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
601,49 % 0,01588264
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.442,18 % 0,27573091
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.944,57 % 0,63226817
Fon Yönetim Ücreti
39.608,11 % 1,04587166
Hisse Senedi Komisyonu
10.035,59 % 0,2649947
Tahvil Bono Komisyonu
75,33 % 0,00198913
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.928,67 % 0,05092748
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,02209612
Türev Araçlar Komisyonu
7.358,57 % 0,19430667
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.751,19 % 0,20467399
TOPLAM GİDERLER
102.582,5 % 2,70874145
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.787.090,86 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791228
BIST
17:16101.886
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -1.107,30
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:165,8110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0201
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:166,3735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0267
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:16280,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,76
|Açılış
|: 280,60
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88