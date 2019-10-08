***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaEylül'19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri601,49 % 0,01588264Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.442,18 % 0,27573091Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.944,57 % 0,63226817Fon Yönetim Ücreti39.608,11 % 1,04587166Hisse Senedi Komisyonu10.035,59 % 0,2649947Tahvil Bono Komisyonu75,33 % 0,00198913Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.928,67 % 0,05092748Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,02209612Türev Araçlar Komisyonu7.358,57 % 0,19430667Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.751,19 % 0,20467399TOPLAM GİDERLER102.582,5 % 2,70874145DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.787.090,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791228BIST