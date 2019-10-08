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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 11:26
GÜNCEL HABERLER

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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yok
Açıklama

Eylül'19 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
601,49 % 0,01588264
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.442,18 % 0,27573091
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.944,57 % 0,63226817
Fon Yönetim Ücreti
39.608,11 % 1,04587166
Hisse Senedi Komisyonu
10.035,59 % 0,2649947
Tahvil Bono Komisyonu
75,33 % 0,00198913
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.928,67 % 0,05092748
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,02209612
Türev Araçlar Komisyonu
7.358,57 % 0,19430667
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.751,19 % 0,20467399
TOPLAM GİDERLER
102.582,5 % 2,70874145
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.787.090,86 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791228


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