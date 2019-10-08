***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 11:26
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Eylül'19 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.026,78 % 0,00415463
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.050 % 0,04066498
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.808,43 % 0,01945619
Fon Yönetim Ücreti
81.396,89 % 0,32935351
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.019,09 % 0,01626231
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00088573
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
600,16 % 0,00242841
TOPLAM GİDERLER
102.120,25 % 0,41320575
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.714.140,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791229
BIST
17:24101.958
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.035,68
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:245,8127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0184
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:246,3757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0245
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:24280,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,86
|Açılış
|: 280,90
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88