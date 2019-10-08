***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaEylül'19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.026,78 % 0,00415463Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.050 % 0,04066498Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.808,43 % 0,01945619Fon Yönetim Ücreti81.396,89 % 0,32935351Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.019,09 % 0,01626231Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar218,9 % 0,00088573Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler600,16 % 0,00242841TOPLAM GİDERLER102.120,25 % 0,41320575DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.714.140,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791229BIST