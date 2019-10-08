***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 11:26
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Eylül'19 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
394,99 % 0,0175146
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
154,06 % 0,00683131
Bağımsız Denetim Ücreti
7.426,86 % 0,32932089
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.345,18 % 0,19267343
Fon Yönetim Ücreti
49.093,09 % 2,17687964
Hisse Senedi Komisyonu
32.265,83 % 1,43072739
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
692,55 % 0,03070897
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,03710528
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.305,42 % 0,23525227
TOPLAM GİDERLER
100.514,78 % 4,45701377
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.255.204,61 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791230
BIST
17:17101.924
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.069,70
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:175,8107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0204
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:176,3728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0274
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:17280,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,71
|Açılış
|: 280,74
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88