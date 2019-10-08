***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaEylül'19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri394,99 % 0,0175146Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri154,06 % 0,00683131Bağımsız Denetim Ücreti7.426,86 % 0,32932089Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.345,18 % 0,19267343Fon Yönetim Ücreti49.093,09 % 2,17687964Hisse Senedi Komisyonu32.265,83 % 1,43072739Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu692,55 % 0,03070897Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,03710528Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.305,42 % 0,23525227TOPLAM GİDERLER100.514,78 % 4,45701377DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.255.204,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791230BIST