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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 11:26
GÜNCEL HABERLER

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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yok
Açıklama

Eylül'19 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
394,99 % 0,0175146
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
154,06 % 0,00683131
Bağımsız Denetim Ücreti
7.426,86 % 0,32932089
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.345,18 % 0,19267343
Fon Yönetim Ücreti
49.093,09 % 2,17687964
Hisse Senedi Komisyonu
32.265,83 % 1,43072739
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
692,55 % 0,03070897
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,03710528
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.305,42 % 0,23525227
TOPLAM GİDERLER
100.514,78 % 4,45701377
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.255.204,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791230


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