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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 16:55
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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.111,69 % 0,02756765
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.581,91 % 0,10021336
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.695,47 % 0,14936334
Fon Yönetim Ücreti
330.110,3 % 1,78030475
Hisse Senedi Komisyonu
44.650,46 % 0,24080262
Tahvil Bono Komisyonu
743,3 % 0,00400866
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.326,26 % 0,07186932
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00569345
Türev Araçlar Komisyonu
25.879,55 % 0,13956997
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.145,95 % 0,04932466
TOPLAM GİDERLER
476.300,59 % 2,5687178
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.542.347,83 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810752


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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RYSAS 5,12 84.592.415 % 19,91  
RYGYO 4,88 98.854.546 % 19,90  
KARTN 435,80 69.780.154 % 16,99  
CELHA 7,32 22.979.957 % 15,46  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6382 7,6766 % -1,15  
Frank 6,0138 6,0501 % -0,70  
Riyal 1,5606 1,5684 % -0,74  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.550 -9,70  
Altın Gr. 293 293 -3,82  
Cumhuriyet 1.947 1.976 -55,00  
Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 -0,25  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,07  
B. Petrol 64,72 64,72 -0,72  
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