***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.111,69 % 0,02756765Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti18.581,91 % 0,10021336Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.695,47 % 0,14936334Fon Yönetim Ücreti330.110,3 % 1,78030475Hisse Senedi Komisyonu44.650,46 % 0,24080262Tahvil Bono Komisyonu743,3 % 0,00400866Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.326,26 % 0,07186932Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00569345Türev Araçlar Komisyonu25.879,55 % 0,13956997Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.145,95 % 0,04932466TOPLAM GİDERLER476.300,59 % 2,5687178DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.542.347,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810752BIST