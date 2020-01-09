***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.138,57 % 0,021205Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti18.581,91 % 0,34607397Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.870,89 % 0,18383784Fon Yönetim Ücreti72.093,56 % 1,34268785Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu411,68 % 0,00766723Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.034,38 % 0,07513727Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,01966161Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.343,78 % 0,11814809TOPLAM GİDERLER113.530,47 % 2,11441886DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.639.346,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810753BIST