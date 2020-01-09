***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri824,9 % 0,02095414Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti18.557,46 % 0,47139725Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.300,55 % 0,7442936Fon Yönetim Ücreti54.992,88 % 1,39693108Hisse Senedi Komisyonu39.834,13 % 1,01186798Tahvil Bono Komisyonu122,04 % 0,00310006Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.301,15 % 0,05845389Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,02681693Türev Araçlar Komisyonu38.901,46 % 0,98817626Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.129,9 % 0,30812415TOPLAM GİDERLER198.020,17 % 5,03011534DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.936.692,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810754BIST