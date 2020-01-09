***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.383,23 % 0,08902391Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti17.700 % 0,6611713Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.963,56 % 0,44689054Fon Yönetim Ücreti175.874,53 % 6,56967182Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu173,92 % 0,00649666Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.094,16 % 0,30235177Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar437,8 % 0,01635372Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.733,1 % 0,06473876TOPLAM GİDERLER218.360,3 % 8,15669846DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.677.067,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810755BIST