***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜnlü Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 31.12.2019 tarihli Fon Toplam Değer Raporu ekte yer almaktadır. 31.12.2019 tarihi itibarıyla fon birim fiyatı 1,234020 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815169BIST