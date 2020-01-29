***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2020 16:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 31.12.2019 tarihli Fon Toplam Değer Raporu ekte yer almaktadır. 31.12.2019 tarihi itibarıyla fon birim fiyatı 1,234020 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815169
BIST
17:17119.884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 82,04
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:175,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:176,5529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:17300,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,05
|Açılış
|: 300,84
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|458.549.112
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.253.985
|% 19,87
|
|ULUSE
|37,50
|13.304.485
|% 18,30
|
|OYLUM
|6,46
|50.399.512
|% 13,53
|
|ASLAN
|44,90
|53.237.793
|% 10,27
|
|RYSAS
|7,40
|21.686.750
|% -19,65
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|TKNSA
|8,77
|51.296.906
|% -14,85
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|THYAO
|14,16
|1.056.876.017
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,84
|736.015.957
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,41
|593.135.699
|% 1,15
|
|PETKM
|4,05
|520.740.435
|% -0,98
|
|ODAS
|2,10
|478.674.655
|% 7,69
|
|KRDMD
|2,84
|736.015.957
|% -1,73
|
|ODAS
|2,10
|478.674.655
|% 7,69
|
|KRSTL
|2,18
|469.562.371
|% 2,83
|
|ISGYO
|1,87
|344.444.484
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,41
|593.135.699
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7199
|7,7586
|% 0,10
|
|Frank
|6,0803
|6,1169
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|0,61
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,04
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,12
|
|Yarım
|958
|983
|-1,50
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|59,05
|59,05
|0,24
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:26YYAPI
Yüzde 4.11 oranında artışla 0.76 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 951, 671 adet işlem
-
17:25GUBRF
Yüzde 9.51 oranında artışla 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 486, 430 adet işlem
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 01 artarak (% 0.02 ) 113, 459
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ROYAL, EGCEY, BEYAZ, EGCYH, COSMO
-
17:24
BEYAZ, EGCEY, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında