***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarPerformans Sunum Raporu 201931 Ocak 2020 tarihine kadar ilgili Performans Sunum Raporu'nun bağımsız denetimden geçmiş hali de yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811409BIST