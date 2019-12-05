***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2019 10:56
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım'19 Portföy Dağılım Raporu (Aylık Rapor)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801943
BIST
12:09108.218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 516,21
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:095,7644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0147
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:096,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0273
|Açılış
|: 6,3740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:09273,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,47
|Açılış
|: 273,16
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,43
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|38.796.900
|% 19,85
|
|FONET
|7,71
|46.118.496
|% 15,59
|
|OYLUM
|5,31
|11.419.777
|% 14,94
|
|RALYH
|9,08
|881
|% 14,94
|
|SMART
|11,45
|59.149.381
|% 14,84
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,29
|6.289.368
|% -5,15
|
|KLMSN
|18,19
|16.716.320
|% -4,81
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|THYAO
|13,75
|312.918.443
|% -0,07
|
|ASELS
|19,28
|239.192.947
|% 1,80
|
|PETKM
|3,62
|228.755.196
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,88
|134.513.376
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,48
|110.429.632
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,48
|110.429.632
|% -0,67
|
|PETKM
|3,62
|228.755.196
|% 0,56
|
|TSKB
|1,12
|52.039.228
|% 2,75
|
|ZOREN
|1,47
|60.267.764
|% 0,00
|
|ADESE
|1,92
|73.009.580
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5445
|7,5824
|% 0,42
|
|Frank
|5,8002
|5,8351
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|0,31
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,35
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|-0,44
|
|Yarım
|870
|893
|-0,21
|
|Çeyrek
|437
|446
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,90
|62,90
|-0,10
|