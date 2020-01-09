***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2020 13:49
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık'19 Portföy Dağılım Raporu (Aylık Rapor)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810358
BIST
15:58116.888
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 4.011,64
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:585,8814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0334
|Açılış
|: 5,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:586,5387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0363
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:58293,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -3,06
|Açılış
|: 293,95
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,10
|80.330.568
|% 19,44
|
|RYGYO
|4,79
|81.980.282
|% 17,69
|
|ODAS
|2,52
|723.809.069
|% 17,21
|
|CELHA
|7,38
|18.836.231
|% 16,40
|
|SRVGY
|11,36
|4.605.804
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,88
|6.088.167
|% -5,16
|
|ATAGY
|4,64
|8.350.778
|% -3,33
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,12
|1.774.352.432
|% 4,59
|
|ODAS
|2,52
|723.809.069
|% 17,21
|
|GARAN
|11,85
|527.137.655
|% 6,76
|
|PETKM
|3,82
|526.528.816
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,44
|508.456.333
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|508.456.333
|% 3,60
|
|ODAS
|2,52
|723.809.069
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,86
|403.389.589
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,64
|298.756.362
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,70
|424.054.650
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6414
|7,6798
|% -1,11
|
|Frank
|6,0171
|6,0533
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5622
|1,5700
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.553
|-6,87
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.941
|1.990
|-54,67
|
|Yarım
|938
|962
|-26,44
|
|Çeyrek
|471
|481
|-13,22
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,58
|65,58
|0,14
|
Seans Raporu
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16:10XU050
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