***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2020 13:49
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık'19 Portföy Dağılım Raporu (Aylık Rapor)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810362
BIST
15:59116.868
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 3.991,52
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:595,8811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0337
|Açılış
|: 5,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:596,5388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0362
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:59293,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -3,17
|Açılış
|: 293,95
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|80.909.542
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,78
|82.355.001
|% 17,44
|
|ODAS
|2,51
|729.800.737
|% 16,74
|
|CELHA
|7,33
|19.036.379
|% 15,62
|
|SRVGY
|11,36
|4.611.950
|% 14,98
|
|ATAGY
|4,54
|8.778.218
|% -5,42
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,88
|6.088.167
|% -5,16
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,12
|1.790.831.115
|% 4,59
|
|ODAS
|2,51
|729.800.737
|% 16,74
|
|GARAN
|11,88
|530.381.586
|% 7,03
|
|PETKM
|3,83
|527.601.262
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,45
|508.690.247
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,45
|508.690.247
|% 4,32
|
|ODAS
|2,51
|729.800.737
|% 16,74
|
|ISGYO
|1,86
|404.378.899
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,64
|299.299.635
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,70
|424.682.721
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6406
|7,6790
|% -1,12
|
|Frank
|6,0193
|6,0555
|% -0,61
|
|Riyal
|1,5622
|1,5701
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,69
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,48
|
|Yarım
|935
|959
|-29,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,23
|