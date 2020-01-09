***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2020 13:49
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık'19 Portföy Dağılım Raporu (Aylık Rapor)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810361
BIST
15:59116.887
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 4.011,10
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:595,8811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0337
|Açılış
|: 5,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:596,5388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0362
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:59293,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -3,07
|Açılış
|: 293,95
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|80.909.542
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,78
|82.355.001
|% 17,44
|
|ODAS
|2,51
|729.800.737
|% 16,74
|
|CELHA
|7,33
|19.036.379
|% 15,62
|
|SRVGY
|11,36
|4.611.950
|% 14,98
|
|ATAGY
|4,54
|8.778.218
|% -5,42
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,88
|6.088.167
|% -5,16
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,12
|1.790.831.115
|% 4,59
|
|ODAS
|2,51
|729.800.737
|% 16,74
|
|GARAN
|11,88
|530.381.586
|% 7,03
|
|PETKM
|3,83
|527.601.262
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,45
|508.690.247
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,45
|508.690.247
|% 4,32
|
|ODAS
|2,51
|729.800.737
|% 16,74
|
|ISGYO
|1,86
|404.378.899
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,64
|299.299.635
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,70
|424.682.721
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6428
|7,6811
|% -1,09
|
|Frank
|6,0212
|6,0574
|% -0,58
|
|Riyal
|1,5627
|1,5706
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-7,76
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.940
|1.989
|-55,47
|
|Yarım
|938
|962
|-26,83
|
|Çeyrek
|470
|481
|-13,41
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,64
|65,64
|0,20
|
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