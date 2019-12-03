***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2019 15:50
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAHİR SELÇUK TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
ALTUĞ DAYIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
MEDİHA ESRA KORKMAZARSLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
SEMA ARGIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
UTKU ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 14.03.2019 Bağımsız Üye Değil
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Meltem Yıldırım Müfettiş
Ceylan Çolakoğlu Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801498
BIST
16:07108.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 566,88
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
16:075,7383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
16:076,3549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0115
|Açılış
|: 6,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
16:07270,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,73
|Açılış
|: 270,94
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|5,48
|38.290.908
|% 18,10
|
|LINK
|19,11
|23.288.335
|% 17,89
|
|YUNSA
|10,01
|78.545.189
|% 15,06
|
|DERAS
|3,34
|64.612.114
|% 14,38
|
|SMART
|8,11
|123.806.204
|% 14,23
|
|SANKO
|7,69
|75.410.114
|% -7,13
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|QNBFL
|59,50
|811.124
|% -3,49
|
|QNBFB
|26,60
|3.939.810
|% -3,48
|
|THYAO
|13,95
|1.084.508.477
|% 0,43
|
|ASELS
|19,32
|603.979.907
|% 2,82
|
|GSRAY
|2,18
|445.753.731
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|314.399.083
|% 4,32
|
|GSRAY
|2,18
|445.753.731
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|314.399.083
|% 4,32
|
|KRDMD
|2,43
|193.693.429
|% -1,22
|
|THYAO
|13,95
|1.084.508.477
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4328
|7,4701
|% 0,26
|
|Frank
|5,7747
|5,8095
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5239
|1,5316
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|7,62
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|10,71
|
|Yarım
|865
|888
|5,18
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,59
|60,59
|-0,33
|
Seans Raporu
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16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 531, 91 artarak (% 0.40 ) 132, 893
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16:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, FONET, LINK
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16:19XU100
Endeks 108, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 8, 298.00 milyon TL de
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16:19SEKUR
Yüzde 5.10 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 239, 382 adet işlem
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16:18INDES
Yüzde 4.67 oranında artışla 10.31 lira fiyatla işlem gören hissede 731, 728 adet işlem