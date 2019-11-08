***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 10.171.820 463.819 -119.466 1.086.035 10.276.655 26.685.117 5.596.781 64.160.761 64.160.761Transferler18 5.596.781 -5.596.781 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 -73.315 964.569 15.663.350 16.554.604 16.554.604Dönem Karı (Zararı)18 15.663.350 15.663.350 15.663.350Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 -73.315 964.569 891.254 891.254Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 10.171.820 390.504 845.103 1.086.035 10.276.655 32.281.898 15.663.350 80.715.365 80.715.365Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 10.171.820 328.732 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268Transferler18 7.180.281 -7.180.281 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 74.355 500.544 -6.055.991 -5.481.092 -5.481.092Dönem Karı (Zararı)18 -6.055.991 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 74.355 500.544Sermaye Arttırımı5.000.000 5.000.000 5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 403.087 922.391 1.086.035 10.276.655 39.462.179 -6.055.991 71.266.176 71.266.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.037.144 -31.019.070Dönem Karı (Zararı)-6.055.991 15.663.350Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6.055.991 15.663.350Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-31.425.384 -23.825.774Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 2.560.774 994.975Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-236.258 4.254.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -648.202 4.137.026Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 411.944 117.750Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler874.395 -1.103.697Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.103.697Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler874.395Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler0 -302.985Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.441.242 2.408.919Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-3.441.242 2.408.919Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -610.840 5.367.135Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-30.572.213 -35.444.897İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler38.169.838 -27.824.319Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.461.161 -4.463.693İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)24.461.161 -4.463.693Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.660.597 -23.139.960İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)15.660.597 -23.139.960Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler537.005 -106.438İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)537.005 -106.438Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.823.226 -854.898İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.823.226 -854.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler334.301 740.670Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)551.840 -624.844Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-217.539 1.365.514Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları688.463 -35.986.743Alınan Faiz3.407.542 9.213.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -7.316.228 -4.057.577Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 4.257.367 -187.849YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.619.523 -20.871.906Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -529.711 -826.313Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -364.871 -774.246Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -164.840 -52.067Alınan Temettüler21 205.608 302.985Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-20.348.578Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri6.943.626FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.096.216 -19.227.874Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-10.602.178 14.148.364Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-10.602.178 14.148.364Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.804.030 -25.628.110Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-8.804.030 -25.628.110Ödenen Faiz-4.690.008 -7.748.128Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 5.000.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.439.549 -71.118.850Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi18.274.453 36.409.466NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.834.904 -34.709.384DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 37.378.103 70.147.920DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 44.213.007 35.438.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 273.522.832 276.166.514Finansal Yatırımlar5 4.914.631 16.214.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 4.914.631 16.214.010Ticari Alacaklar8 21.748.628 33.411.485İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 21.748.628 33.411.485Diğer Alacaklar9 30.332.442 46.198.647İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 842.700 905.977İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 29.489.742 45.292.670Türev Araçlar26 4.723.515 553.011Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 4.723.515 553.011Peşin Ödenmiş Giderler16 351.656 84.290İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 351.656 84.290Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 506.311 4.763.680Diğer Dönen Varlıklar17 365.200 1.184.406ARA TOPLAM336.465.215 378.576.043TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR336.465.215 378.576.043DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 2.651.763Maddi Duran Varlıklar11 4.061.294 2.503.363Tesis, Makine ve Cihazlar11 1.865.851 1.956.764Taşıtlar11 129.600 155.520Mobilya ve Demirbaşlar11 149.310 175.071Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar11 1.705.377 0Diğer Maddi Duran Varlıklar11 211.156 216.008Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 764.461 855.613Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 764.461 855.613Ertelenmiş Vergi Varlığı23 1.432.409 840.158TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.775.418 6.850.897TOPLAM VARLIKLAR344.240.633 385.426.940KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28.608.224 39.404.674İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 28.608.224 39.404.674Banka Kredileri6 20.937.560 6.218.434Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.992.420 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 5.678.244 10.872.966Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 22.313.274Diğer Finansal Yükümlülükler7 5.274.093 15.876.271Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 5.274.093 15.876.271Ticari Borçlar8 229.434.033 238.748.551İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 17.483.589 25.422.938İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 211.950.444 213.325.613Diğer Borçlar9 2.935.788 7.331.043İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 384.750 58.291İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.551.038 7.272.752Türev Araçlar26 2.266.155 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.408 187.011İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.408 187.011Kısa Vadeli Karşılıklar3.791.442 10.978.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.983.968 9.582.731Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.807.474 1.395.530Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 82.064 150.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 82.064 150.000ARA TOPLAM272.429.207 312.675.811TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER272.429.207 312.675.811UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar15 545.250 1.003.861Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 545.250 1.003.861TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER545.250 1.003.861TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER272.974.457 313.679.672ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.266.176 71.747.268Ödenmiş Sermaye18 15.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 10.171.820 10.171.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)403.087 328.732Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)403.087 328.732Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 403.087 328.732Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.008.426 1.507.882Yabancı Para Çevrim Farkları18 922.391 421.847Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.086.035 1.086.035Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.086.035 1.086.035Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.276.655 10.276.655Yasal Yedekler18 10.276.655 10.276.655Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları39.462.179 32.281.898Net Dönem Karı veya Zararı-6.055.991 7.180.281TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.266.176 71.747.268TOPLAM KAYNAKLAR344.240.633 385.426.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı1.141.016.303 1.319.718.570 621.298.400 414.022.598Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri19 1.104.071.868 1.267.428.997 614.265.373 404.222.984Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler19 36.944.435 52.289.573 7.033.027 9.799.614Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-1.101.721.809 -1.266.289.312 -613.800.138 -403.861.075Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler19 -1.101.721.809 -1.266.289.312 -613.800.138 -403.861.075FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.294.494 53.429.258 7.498.262 10.161.523BRÜT KAR (ZARAR)39.294.494 53.429.258 7.498.262 10.161.523Genel Yönetim Giderleri20 -45.645.404 -49.842.142 -14.414.314 -18.004.420Pazarlama Giderleri20 -4.757.120 -3.086.440 -1.825.031 -814.713Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler676.967 78.381 0 -39.205ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-10.431.063 579.057 -8.741.083 -8.696.815FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-10.431.063 579.057 -8.741.083 -8.696.815Finansman Gelirleri21 27.644.162 41.404.432 7.144.939 24.401.166Finansman Giderleri22 -23.750.274 -20.953.004 -5.746.550 -10.989.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.537.175 21.030.485 -7.342.694 4.714.988Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri481.184 -5.367.135 1.542.881 -1.394.283Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 -8.088.467 0 -2.371.505Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri481.184 2.721.332 1.542.881 977.222SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.055.991 15.663.350 -5.799.813 3.320.705DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10 0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-6.055.991 15.663.350 -5.799.813 3.320.705Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-6.055.991 15.663.350 -5.799.813 3.320.705Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar74.355 -73.315 165.684 -40.907Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.944 -91.644 207.105 -51.134Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.589 18.329 -41.421 10.227Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-18.589 18.329 -41.421 10.227Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar934.274 964.569 820.589 604.053Yabancı Para Çevrim Farkları934.274 964.569 820.589 604.053Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)934.274 964.569 820.589 604.053DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.008.629 891.254 986.273 563.146TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.047.362 16.554.604 -4.813.540 3.883.851Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-5.047.362 16.554.604 -4.813.540 3.883.851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797668BIST